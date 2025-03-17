Intergalactic serait inspiré par le Jeu de l'année 2022

L'inspiration est un élément déterminant dans la création. Mais une rumeur indique que certains points de gameplay d'Intergalactic seraient très proches de ceux d'un monument du jeu vidéo.
Intergalactic: The Heretic Prophet
est le nouveau projet des créateurs de la saga Uncharted et des jeux The Last of Us. Pourtant, il est relativement discret depuis sa présentation officielle lors de la cérémonie des Game Awards 2024. Le titre se dévoile petit à petit au gré des interviews et des publications partagées par certaines des personnes travaillant dessus
. Cependant, Intergalactic est aussi au centre de nombreuses rumeurs.
L'une d'entre elles a été mise en lumière par MinnMax. Dans l'épisode du 13 mars de The MinnMax Show
, son créateur est rapidement revenu sur un bruit de couloir. En effet, il a entendu parler de l'une des principales inspirations derrière l'épopée galactique rétro-futuriste
. Or, celle-ci est à des années-lumière de celle-ci, mais possède une véritable aura auprès des joueurs du monde entier.
Des points communs évoqués entre Intergalactic et Elden Ring ?
Selon MinnMax, « le prochain jeu de Naughty Dog est très inspiré par un jeu avec beaucoup de liberté pour le joueur [...] Elden Ring est ce à quoi il a été comparé [...] Il se déroule sur une planète, découvrant l'histoire de ce monde, vous pouvez voir un peu où ils veulent en venir
».
Face à ces déclarations, les joueurs peuvent être interloqués. Cependant, cela ne signifie pas qu'Intergalactic proposera un gameplay aussi exigeant qu'un jeu FromSoftware
. Même si la première vidéo montre les prémices d'un combat avec une créature robotique, ceux-ci peuvent se rapprocher de ceux vus dans un Uncharted, davantage axés sur l'esquive et sur les QTE. En revanche, l'exploration pourrait adopter une approche similaire à celle d'Elden Ring,
abandonnant les chemins scénarisés emblématiques des derniers jeux du studio.
Néanmoins, les joueurs doivent garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de rumeurs
. Ni Naughty Dog ni Sony n'ont confirmé ces informations. Elles ne sont pas à considérer comme légitimes tant qu'une présentation officielle ou une vidéo ne vient pas les valider ou les démentir. Pour l'heure, il faut simplement attendre et espérer obtenir plus d'informations sur le jeu lors des prochains showcases organisés par PlayStation.
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