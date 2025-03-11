Intergalactic continue d'évoluer et de changer malgré un développement avancé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2025 à 15h28
S'il est en développement depuis déjà 5 ans, Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait encore changer d'ici son lancement d'après le directeur de Naughty Dog.
Intergalactic continue d'évoluer et de changer malgré un développement avancé
Présenté pour la première lors des Game Awards via une vidéo de 4 minutes, Intergalactic: The Heretic Prophet est la toute nouvelle licence de Naughty Dog. Cependant, le projet est encore très mystérieux et les créateurs de The Last of Us et de la saga Uncharted sont encore très discrets à son sujet. Toutefois, Neil Druckmann a donné quelques nouvelles liées à l'avancement du jeu. 

Invité à participer au format Creator to Creator de Sony, il a été interrogé sur le sujet. S'il essaie de ne pas trop dévoiler l'intrigue ou les points forts d'Intergalactic, il a fait quelques déclarations sur les thèmes évoqués, mais aussi sur le fait que le jeu continue d'évoluer. 

L'idée principale d'Intergalactic: The Heretic Prophet « change au fur et à mesure que nous la réalisons »

Comme son titre le laisse supposer, Intergalactic: The Heretic Prophet compte aborder des thèmes forts mais qui peuvent diviser les joueurs : la foi et la religion.

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Le fait que son personnage principal voyage en solo à travers la galaxie montre également que l'isolement et la solitude seront d'autres thèmes majeurs de l'intrigue. Mais Neil Druckmann a avoué que l'intrigue était encore en construction et susceptible d'évoluer. 
Nous avons encore du chemin à parcourir et je suis très impatient de voir [où cela nous mènera]. Encore une fois, ces choses sont tellement complexes et vastes et il y a tellement de personnes impliquées. Je ne sais toujours pas exactement à quoi cela va ressembler à la fin. J'ai une théorie, j'ai une idée, mais elle évolue et change au fur et à mesure que nous la réalisons.
Si ces réponses peuvent dérouter, il est certain que Naughty Dog souhaite créer avec Intergalactic: The Heretic Prophet une expérience de jeu totalement différente de ses précédentes aventures. Pour l'heure, le titre est annoncé comme étant une exclusivité PS5 et n'a pas encore de date de sortie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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