Immortals Fenyx Rising : Le DLC Les Dieux Perdus tient sa date de sortie

Le DLC "Les dieux perdus" sortira le 22 avril ! pic.twitter.com/ntmcMgIPRR — Immortals Fenyx Rising FR (@FenyxRisingFR) April 15, 2021

Le 22 avril prochain,, à travers lequel les joueurs endosseront le rôle d'unLes Dieux Perdus amènera bien évidemment, et notre, qui n'est ni plus ni moins qu'un simple mortel, devra, île sur laquelle il aura pour mission de « trouver et réunir les dieux qui ont quitté l'Olympe après s'être brouillés avec Zeus ». Parmi les Dieux en question, Hades et Poseidon, qu'il faudra tant bien que mal convaincre de revenir au Panthéon afin de retrouver l'équilibre du monde.De nombreux monstres n'hésiteront pas à se mettre au travers du chemin de Ash, et afin de les combattre,D'autres informations seront bientôt disponibles concernant ce troisième et dernier DLC, qui, on vous le rappelle, sera disponible le