Immortals Fenyx Rising aurait changé de nom à cause de la marque Monster Energy

De retour sur le devant de la scène depuis quelques jours après avoir été au centre d'une longue présentation lors de l'Ubisoft Forward de septembre avait initialement été présenté sous le nom delors de son annonce, en juin 2019. Néanmoins, plus d'un an plus tard, son nom a changé, et les raisons semblent mettre en cause un rapprochement pouvant porter confusion avecL'information a été révélée par TechRaptor , qui nous apprend donc que la marque de boisson énergisante, mondialement connue, a contesté le nom du jeu d'Ubisoft,, appuyant ses dires en indiquant que Monster Energy était déjà implanté dans l'industrie vidéoludique, notamment en tant que sponsor dans l'esport. Ubisoft aurait, de son côté, avancé que plusieurs jeux portent le nom « Monster » dans leur titre, à l'image de la licence Monster Hunter.Selon le cabinet d'avocats Hoeg Law,, mais cela aurait pris beaucoup de temps et demandé des ressources financières importantes. Cependant, lorsque le studio a été questionné sur ce changement de nom par Eurogamer , Scott Phillips, directeur créatif, a indiqué qu'il s'agissait d'un choix créatif.Quoi qu'il en soit, nous rappelons que le jeu sortira finalement sous le nom d' Immortals Fenyx Rising , sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC et Switch le 3 décembre prochain. Il est d'ores et déjà possible de le