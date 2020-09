Immortals Fenyx Rising : Gameplay, personnalisation, carte et régions : voici les nouvelles informations

Un héros personnalisable

À chaque région son Dieu

Immortals Fenyx Rising, le Zelda-like d'Ubisoft

a montré plusieurs éléments intéressants lors du dernier numéro de l'Ubisoft Forward. Au programme,Ubisoft a annoncé que notre, ce demi-dieu ailé,. Ainsi, les joueurs pourront choisir le sexe du protagoniste, mais également sa couleur de peau, ses cheveux, et quelques traits du visage.De plus, nous avons également pu découvrir qu'il pourra détenir plusieurs équipements assez impressionnants comme de gigantesques ailes bleutées, qui se montreront très utiles durant certaines phases de combat, mais aussi différentes armures et armes., les choix seront assez variés et permettront une diversité plutôt plaisante.Dans, Fenyx devra venir à bout de la menace qui plane sur. Afin d'y parvenir, le titre proposera donc un monde ouvert totalement libre avec plusieurs, dans lesquelles les joueurs pourront se promener comme bon leur semble. Dans chacune d'elles,, mais aussi faire face à divers ennemis. Outre les combats qui attendent Fenyx,, certaines demandant beaucoup de réflexion, mais aussi de stratégie.De plus,, dieu du ciel et de la foudre. Pour information,( Léodagan de Carmélide dans la série Kaamelott).Lors des images présentées le 10 septembre dernier durant l'événement d'Ubisoft, nous avons pu constater que. En plus de sa ressemblance graphique, d'autres éléments nous rappellent cet opus : les punaises pour trouver des lieux sur la carte, l'amélioration de l'endurance pour voler plus longtemps, mais aussi l'esquive des attaques ennemies en ralentissant ces dernières.De plus, les voûtes du Tartarus sont également assez similaires aux sanctuaires présents dans Breath of the Wild , malgré une accentuation sur les défis de plate-forme.Pour rappel, Immortals Fenyx Rising serasur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC et Switch.