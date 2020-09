Gods and Monsters pourrait porter le nom d'Immortals: Fenyx Rising

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé lors de l'E3 2019 par Ubisoft, avec d'agréables commentaires émanant des joueurs, Gods and Monsters n'a pas esquissé le moindre signe de vie depuis, au grand dam de celles et ceux qui avaient été séduits par le trailer.Selon plusieurs bruits de couloir,. Si Ubisoft n'a pas officiellement communiqué sur le sujet, une nouvelle preuve va dans ce sens, puisque le studio aurait enregistré le nom d'auprès de l' organisme de classification taïwanaise , un jeu devant sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, plateforme sur lesquelles Gods and Monsters a été annoncé.Qui plus est, à l'époque,, ce qui laisse peu de place au doute. Une officialisation de ce renouveau, marqué par un changement de nom, devrait être faite d'ici peu,. Ubisoft devant tenir un nouveau Ubisoft Forward en septembre, l'annonce pourrait avoir lieu à ce moment, tout comme le possible remake de Prince of Persia