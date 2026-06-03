ILL s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer

Team Clout et Mundfish Powerhouse ont profité du State of Play de juin 2026 pour révéler une fenêtre de sortie pour ILL ainsi qu'un nouveau trailer.

Apparu au Summer Game Fest de l'année 2025, le survival-horror de Team Clout et Mundfish Powerhouse, ILL, refait parler de lui, en ce jour. Les développeurs ont, ainsi, partagé une fenêtre de sortie et un nouveau trailer pour ILL.

Un nouveau trailer terrifiant pour ILL

En effet, durant le State of Play du 2 juin 2026, qui a eu lieu en fin de soirée, les joueurs et les joueuses ont pu voir un nouveau trailer présentant le jeu d'horreur ILL. Cette nouvelle vidéo, dont les séquences ont été capturées sur PlayStation 5 Pro, nous permet ainsi d'avoir un nouvel aperçu du titre, notamment en ce qui concerne ses personnages, ses monstres, ses lieux et son gameplay. C'est également l'occasion de voir le système de combat d'ILL, qui sera, pour rappel, jouable à la première personne.

À propos du titre et de la collaboration avec Team Clout, le PDG de chez Mundfish Powerhouse, Robert Bagratuni, a déclaré ceci :

ILL n'est pas visuellement époustouflant, il redéfinit le réalisme d'un jeu d'horreur. Le mystère que nous commençons à dévoiler dans cette bande-annonce narrative captivera tout autant les joueurs. Nous sommes impatients qu'ils puissent en faire l'expérience par eux-mêmes.

Rendez-vous en 2027 pour découvrir ILL

Team Clout et Mundfish Powerhouse ont profité de l'occasion pour dévoiler une fenêtre de sortie : ILL se rendra disponible au cours de l'année 2027 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Il est d'ores et déjà possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits sur les stores adéquats (Microsoft Store, PlayStation Store et Steam).

Nous sommes ravis d'annoncer enfin notre fenêtre de sortie, et nous travaillons sans relâche pour concrétiser notre vision ambitieuse et offrir aux joueurs une expérience inoubliable. Avec cette nouvelle bande-annonce, nous sommes impatients non seulement de vous présenter de nouvelles créatures terrifiantes, mais aussi de commencer à vous faire découvrir les personnages fascinants du jeu. - Max Verehin, directeur du jeu ILL et PDG de Team Clout.

Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir ILL, qui se rendra dès lors disponible sur PS5, Xbox Series et PC.