ILL : Les développeurs révèlent leurs inspirations

Team Clout a, récemment, évoqué les jeux qui ont inspiré la création du titre d'horreur ILL.

Depuis sa toute première révélation, le jeu d'horreur ILL, développé et édité par Team Clout, intrigue de nombreux joueurs et joueuses. Alors que le titre n'est pas encore prêt à sortir, les développeurs de chez Team Clout ont parlé de leurs inspirations pour le développement de ILL.

Les inspirations de Team Clout pour ILL

C'est au micro des journalistes de TheGamer que le directeur du jeu et co-fondateur du studio, Maxim Verehin, est revenu sur les jeux qui ont inspiré l'équipe de développement lors de la création de ILL. Évidemment, la licence Resident Evil fait partie de la liste, mais Maxim Verehin a convoqué d'autres exemples tout aussi parlant :

Nous sommes tous de grands fans de Resident Evil, mais Dead Space est une source d'inspiration majeure pour nous, car il intègre des mécanismes de démembrement. ILL se déroule également dans un lieu unique comportant de nombreux biomes ; il y aura beaucoup de diversité, tout comme sur l'Ishimura. Un autre jeu qui nous a inspirés est Moutwashing. J'adore ce jeu. Son histoire est incroyable, mais j'apprécie aussi son atmosphère d'horreur pure et la façon dont les protagonistes interagissent entre eux. Ça a été une véritable source d'inspiration.

Maxim Verehin parle également d'Half-Life 2, qui fut donc une source d'inspiration, notamment en raison de sa physique : « Half-Life 2 est également une immense source d'inspiration pour nous. La façon dont la physique était mise en œuvre dans ces jeux, et le plaisir que l'on prenait simplement à y jouer. Quant à la structure narrative, avec la découverte de nombreux nouveaux lieux et un parcours linéaire, nous nous inspirons également beaucoup de Half-Life 2 ».

Upcoming Survivor Horror Title ILL Developer Reveals "Huge Inspirations", Including A 2025 Indie Horror Masterpiece https://t.co/OkoHcr5IfE pic.twitter.com/LwSefSY9qN — TheGamer (@thegamerwebsite) June 23, 2026

Les anciens films ont eu un impact sur le développement de ILL

En dehors des jeux vidéo, Team Clout a aussi été inspiré par le 7ème Art pour ILL, notamment par les anciens films d'horreur. Maxim Veherin n'a pas partagé de noms à ce sujet mais a déclaré ceci à TheGamer :

En matière de cinéma, on adore le genre horreur à l'ancienne. Ça n'a rien à voir avec les fantômes. Ça n'a rien à voir non plus avec les traumatismes profonds ou les hallucinations ; tout tourne autour des monstres.

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Au vu des derniers trailers partagés, nul doute que ILL nous fera frissonner de peur. Pour autant, il va falloir patienter encore un peu pour découvrir le titre de Team Clout, qui doit débarquer au cours de l'année 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.