ILL : Le terrifiant body horror s'offre un trailer sanglant et confirme sa sortie sur consoles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 19h55
Après avoir fait sensation lors de son annonce initiale en 2021, ILL, le jeu d'horreur réaliste signé Team Clout, est enfin réapparu lors du Summer Game Fest avec une bande-annonce sanglante à souhait. Le studio a profité de l'occasion pour officialiser les versions PS5 et Xbox Series, en plus de la mouture PC.
ILL : Le terrifiant body horror s'offre un trailer sanglant et confirme sa sortie sur consoles
Annoncé il y a quatre ans, et de retour sur le devant de la scène de temps à autre, ILL a profité du Summer Game Fest pour faire une apparition et rendre, à coup sûr, mal à l'aise une partie de l'audience tant son ambiance est horrifique et semble brutale. Le studio a dévoilé de nouvelles images, de nouvelles plateformes, mais toujours pas de date de sortie, hélas.

Un survival-horror réaliste et brutal

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Développé par Team Clout, jeune studio faisant partie du label Mundfish Powerhouse, ILL se présente comme un survival-horror en vue subjective qui mise sur un réalisme terrifiant. Dans ce titre particulièrement gore, les joueurs évolueront dans une immense forteresse de recherche désormais sous l'emprise d'une entité mystérieuse.

Le nouveau trailer diffusé durant le Summer Game Fest nous en dévoile davantage sur l'ambiance oppressante du titre, mettant en avant la qualité graphique impressionnante du jeu ainsi que des ennemis monstrueux et des mécaniques sanglantes. Le système de démembrement ultra-détaillé, où chaque coup porté peut arracher chairs et os aux créatures, impressionne tout particulièrement.

Miniature vidéo

Immersion sonore et physique dynamique au programme

Le jeu profitera d'un système audio binaural destiné à maximiser l'immersion horrifique, amplifiant chaque bruit de pas ou râle menaçant des Aberrations qui hantent les lieux. La physique réaliste permettra par ailleurs une interaction poussée avec l'environnement, tant pour la résolution de puzzles que lors des affrontements. Les ennemis pourront même réagir dynamiquement en utilisant le décor contre le joueur, ajoutant une couche supplémentaire de tension.

Gestion poussée des armes et des ressources

Le gameplay d'ILL ne se limitera pas à des combats brutaux : la gestion stratégique des ressources et des armes sera primordiale pour survivre. Chaque arme disposera d'animations uniques et de mécaniques réalistes, nécessitant vérifications régulières, modifications et améliorations. De même, la fabrication d'objets essentiels pourra complètement renverser l'issue d'un affrontement.

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Confirmation des versions consoles

À l'origine annoncé uniquement sur PC, ILL sera finalement disponible également sur consoles nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. Aucune version Nintendo Switch 2 n'a cependant été évoquée. Malheureusement, Team Clout n'a toujours pas communiqué de date de sortie précise, mais il est désormais possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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