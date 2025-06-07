ILL : Le terrifiant body horror s'offre un trailer sanglant et confirme sa sortie sur consoles

Après avoir fait sensation lors de son annonce initiale en 2021, ILL, le jeu d'horreur réaliste signé Team Clout, est enfin réapparu lors du Summer Game Fest avec une bande-annonce sanglante à souhait. Le studio a profité de l'occasion pour officialiser les versions PS5 et Xbox Series, en plus de la mouture PC.

Un survival-horror réaliste et brutal

Immersion sonore et physique dynamique au programme

Gestion poussée des armes et des ressources

Confirmation des versions consoles

Annoncé il y a quatre ans, et de retour sur le devant de la scène de temps à autre, ILL a profité du Summer Game Fest pour faire une apparition et rendre, à coup sûr, mal à l'aise une partie de l'audience tant son ambiance est horrifique et semble brutale. Le studio a dévoilé de nouvelles images, de nouvelles plateformes, mais toujours pas de date de sortie, hélas.Développé par, jeune studio faisant partie du label Mundfish Powerhouse,se présente comme un survival-horror en vue subjective qui mise sur un réalisme terrifiant. Dans ce titre particulièrement gore, les joueurs évolueront dans une immense forteresse de recherche désormais sous l'emprise d'une entité mystérieuse.Le nouveau trailer diffusé durant le Summer Game Fest nous en dévoile davantage sur l'ambiance oppressante du titre, mettant en avant la qualité graphique impressionnante du jeu ainsi que des ennemis monstrueux et des mécaniques sanglantes. Le, où chaque coup porté peut arracher chairs et os aux créatures, impressionne tout particulièrement.Le jeu profitera d'un système audio binaural destiné à maximiser l'immersion horrifique, amplifiant chaque bruit de pas ou râle menaçant des Aberrations qui hantent les lieux. La physique réaliste permettra par ailleurs une interaction poussée avec l'environnement, tant pour la résolution de puzzles que lors des affrontements., ajoutant une couche supplémentaire de tension.Le gameplay d'ne se limitera pas à des combats brutaux : la gestion stratégique des ressources et des armes sera primordiale pour survivre. Chaque arme disposera d'animations uniques et de mécaniques réalistes, nécessitant vérifications régulières, modifications et améliorations. De même, la fabrication d'objets essentiels pourra complètement renverser l'issue d'un affrontement.À l'origine annoncé uniquement sur PC,Aucune version Nintendo Switch 2 n'a cependant été évoquée. Malheureusement, Team Clout n'a toujours pas communiqué de date de sortie précise, mais il est désormais possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur Steam.