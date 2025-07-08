ILL : Les développeurs dévoilent ses terrifiants secrets, de quoi ravir les amateurs d'horreur

Dans le cadre d'une session de questions-réponses, les développeurs du terrifiant ILL ont présenté quelques-unes des caractéristiques du jeu, notamment concernant son gameplay et ses inspirations.
Véritable surprise du Summer Game Fest 2025, ILL
a hanté les esprits de nombreux spectateurs avec ses scènes violentes, ses créatures sorties des pires cauchemars et ses démembrements à foison
. Cependant, ce trailer a donné peu d'informations sur le gameplay du titre, prévu pour 2025 sans date précise pour le moment. Afin de lever certains mystères, les développeurs de Team Clout ont répondu aux questions du PlayStation Blog
.
ILL : un jeu malaisant inspiré par de grands noms de l'horreur
Maxim Verehin et Oleg Vdovenko, membres de Team Clout et experts en horreur, ont d'abord déclaré que ILL est conçu pour faire ressentir un vrai malaise physique au joueur. Si l'histoire reste encore très secrète, le monde dans lequel le joueur évolue sera réactif
au point que « Vos actions laisseront une trace sur ce monde, et ce monde y répondra
» de manière plus ou moins effrayante.
Les réponses viendront notamment des monstres, figures centrales de l'histoire de ILL. Pour donner le plus de sueurs froides aux joueurs, les équipes de Team Clout ont puisé leurs inspirations parmi des classiques du genre, en évoquant « principalement, les films d'horreur des années 70 aux années 90. Tout a été conçu à l'aide d'effets pratiques et d'animatronics de qualité
» de manière à rendre les créatures inconfortables à regarder, mais amusantes à affronter
.
Le jeu vidéo n'est pas oublié et les développeurs ont confié s'être inspirés de monuments du jeu d'horreur comme « Half-Life 2, Silent Hill, et la série de Resident Evil, des titres où les mondes étaient vivants et dangereux, où l'horreur dépassait le simple aspect visuel pour devenir systémique
».
Un gameplay qui combine survie, exploration, combats nerveux et gestion de ressources limitées
Au niveau du gameplay, Maxim Verehin présente ILL comme « un jeu d'action-horreur narratif avec des graphismes viscéraux, des moments macabres, de l'exploration et quelques idées folles, donc en soi un bon mélange d'éléments de survival horror et d'action 3D à la première personne.
» Les interactions avec l'environnement tiendront d'ailleurs une place de choix, en modifiant totalement les rencontres si un lieu est immergé dans le noir ou si le courant est restauré.
Les combats seront assez variés, pouvant prendre la forme de duels en un contre un, de combats contre des boss ou des vagues d'ennemis réunis en petits groupes. Pour venir à bout des horreurs rencontrées, un vaste arsenal sera à disposition
incluant « un fusil à pompe, un AK-47, mais aussi un revolver, un fusil de sniper, toutes les armes standards. Mais, sans vouloir vous spoiler, il y aura également des armes artisanales amusantes, ainsi que de nombreuses armes au corps à corps
. »
Entre ces affrontements qui glaceront le sang, les joueurs devront récolter des ressources, gérer des éléments très limités, explorer pour éviter les mauvaises rencontres et résoudre des puzzles. Rappelons qu'ILL doit sortir dans le courant de l'année 2025
sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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