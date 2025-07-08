ILL : Les développeurs dévoilent ses terrifiants secrets, de quoi ravir les amateurs d'horreur

ILL : L'équipe derrière ce cauchemar gore en dit plus sur la difficulté du jeu

Attendu pour 2027 sur PS5 et PC, le très prometteur jeu d'horreur ILL fait sensation avec ses visuels ultra violents. Le studio Team Clout prend enfin la parole pour rassurer les joueurs sur un aspect crucial de l'expérience : la difficulté et l'équilibre entre action et survie.