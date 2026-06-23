ILL : L'équipe derrière ce cauchemar gore en dit plus sur la difficulté du jeu

Attendu pour 2027 sur PS5 et PC, le très prometteur jeu d'horreur ILL fait sensation avec ses visuels ultra violents. Le studio Team Clout prend enfin la parole pour rassurer les joueurs sur un aspect crucial de l'expérience : la difficulté et l'équilibre entre action et survie.

Lors du State of Play au début du mois de juin, nous avons pu profiter d'une nouvelle bande-annonce aussi brutale que sanglante de ILL. Développé par Team Clout, ce survival horror repousse les limites du macabre avec une horreur corporelle et des démembrements si réalistes qu'ils feraient presque passer les autres productions du genre pour des jeux grand public. Fort de plus d'un million d'ajouts aux listes de souhaits sur Steam, le titre suscite autant d'admiration que d'interrogations, notamment sur son exigence manette en main.

Un équilibre parfait entre terreur et accessibilité

Face à des visuels aussi éprouvants, il est légitime de se demander si le gameplay sera tout aussi punitif. Lors d'un entretien accordé à Insider Gaming, les développeurs ont tenu à clarifier leurs intentions. L'objectif n'est pas de faire souffrir inutilement les joueurs, ni de les transformer en machines à tuer invincibles.

Quand il s'agit de difficulté, nous ne voulons pas punir excessivement les joueurs, mais nous ne voulons pas non plus qu'ils se sentent comme un héros d'action inarrêtable capable de forcer le passage à travers chaque obstacle.

Pour survivre dans ce cauchemar éveillé, la dimension tactique sera primordiale. Les munitions et les objets de soin se feront extrêmement rares. Le système de combat au corps à corps mettra également les nerfs à rude épreuve, puisque les armes de fortune, comme des tuyaux arrachés aux murs, se dégraderont et finiront par se briser au fil des affrontements.













L'héritage des maîtres du survival horror

En s'inspirant ouvertement de monuments comme Resident Evil et Silent Hill, l'équipe de Team Clout souhaite renouer avec l'essence même de l'angoisse vidéoludique. Il faudra constamment évaluer la situation, choisir les ressources à sacrifier dans l'instant et analyser les monstres pour utiliser l'environnement à son avantage.

Avant tout, nous voulons que l'action soit amusante, même au milieu de ce cauchemar sanglant. Pour nous, tout est question de trouver cet équilibre parfait entre le survival horror et l'action.

Le défi principal pour les créateurs est d'éviter la frustration, un écueil qui ruine souvent l'immersion dans les expériences horrifiques. L'équipe derrière le projet possède d'ailleurs une solide expertise, comptant dans ses rangs des vétérans ayant œuvré sur des œuvres majeures comme Until Dawn ou des productions cinématographiques angoissantes.

Concernant sa sortie, ILL n'est pas prévu avant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, et l'engouement qu'il génère prouve que le public est en demande de nouvelles licences audacieuses. Nous devrions en savoir plus ces prochains mois.