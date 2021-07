Hytale reporte sa sortie à 2023, mais partage de nouvelles informations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis environ un an,, d'autant que certains points évoluent continuellement avec le temps. Toutefois, malgré le rachat d'Hypixel Studios par Riot Games en avril 2020, et de nombreuses arrivées au sein du studio, le jeu a besoin d'encore « plusieurs années de travail » avant de voir le jour. De ce fait,, dans le meilleur des mondes. Hypixel Studios précise que le lancement d'Hytale pourrait prendre « bien plus longtemps ».Néanmoins, après cette mauvaise nouvelle, le studio nous a communiqué quelques détails non négligeables sur l'avancée du projet, dont la personnalisation des personnages. Ainsi, le joueur aura le choix de créer un avatar unique ou presque, pouvant mélanger plusieurs composants. De plus, le système de combat est en train d'être totalement revu, dans le but que, au-delà des dégâts infligés ou la vitesse d'attaque. Cela passera, entre autres, par des animations et visuels différents. L'IA a également connu d'importants changements, dans le but de rendre le PvE intéressant. De ce fait, lors des combats,. Hypixel Studios précise que le résultat est meilleur que ce qu'ils avaient espéré.Enfin, pour conclure cette publication, le studio nous présente une nouvelle OST, composée par Oscar Garvin. Elle permet de nous donner un aperçu de l'une des nombreuses mélodies qui accompagneront les joueurs dans leurs aventures,. D'ici là, Hypixel Studios reviendra vers nous pour nous donner quelques informations sur l'avancement du jeu et certaines fonctionnalités.