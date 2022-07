Hytale ne sortira finalement pas avant 2024

Il est inévitable que cette nouvelle suscite des émotions mitigées - nous sommes très confiants dans le fait que nous faisons la bonne chose pour le jeu et nos joueurs, mais nous savons aussi que notre communauté attend patiemment Hytale depuis longtemps.

Il y a quelques mois, Hypixel, le studio en charge du développement d' Hytale , avait expliqué que sa sortie pouvait se faire, au plus tôt, en 2023, selon comment allait se dérouler la production du jeu. Malheureusement pour les joueurs qui souhaitent le découvrir au plus vite,En effet, comme l'expliquent les développeurs dans une publication sur le site officiel , le moteur de jeu a été conçu à une époque où le studio avait moins de ressources, et s'ils continuaient dans ce sens, ces derniers auraient dû faire face à de nombreuses problématiques, notamment techniques avec l'évolution du matériel. De fait, pour pouvoir obtenir de meilleures performances et permettre un meilleur développement, le moteur du jeu va être revu,Le reste de la publication évoque les différentes façons de jouer à Hytale, avec un mode créatif, un mode communautaire, proposant une multitude de jeux et expériences, et enfin une « expérience RPG », avec une histoire et des défis.Il va donc falloir attendre encore de très longs mois avant de pouvoir en découvrir un peu plus sur Hytale, qui évolue encore et encore. Récemment, nous avons eu le droit à une petite vidéo sur les effets visuels