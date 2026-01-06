Hytale : les promesses démesurées du studio avant l'accès anticipé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2026 à 12h11
Alors que l'accès anticipé approche, les créateurs de Hytale dévoilent leur ambition : redéfinir le genre avec une génération de monde inédite. En donnant le contrôle aux artistes plutôt qu'aux programmeurs, le studio espère marier la grandeur du procédural à la finesse du fait main.
Hytale : les promesses démesurées du studio avant l'accès anticipé
L'accès anticipé de Hytale arrive à grands pas ce mois-ci, transformant un projet qui semblait avoir besoin d'une résurrection en une réalité tangible. L'équipe de développement, dirigée par Simon Collins-Laflamme, cofondateur d'Hypixel, est désormais en pleine campagne promotionnelle. Leur dernier sujet de discussion ? La mécanique de génération du monde, un aspect technique qu'ils considèrent comme la clé de voûte de leur futur succès.

Une ambition démesurée pour le genre « block-game »

L'objectif affiché est clair et ne manque pas d'audace. Dans une récente explication technique sur le site officiel rédigée par le duo d'ingénieurs et designers Dan et Amber, Collins-Laflamme n'hésite pas à employer des termes forts. Il affirme que leur nouvelle approche va tout simplement « redéfinir le genre du jeu de blocs ».

C'est une terminologie particulièrement accrocheuse venant d'un dirigeant qui, jusqu'ici, avait plutôt tendance à tempérer les attentes en parlant de manière réaliste des défauts du jeu à corriger sur le long terme. Mais alors, qu'est-ce qui justifie un tel enthousiasme ?

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Le pouvoir rendu aux artistes

La grande révolution promise par Hytale réside dans le transfert de responsabilité. Selon le studio, la technologie de création de biomes permet une bascule historique des compétences.
Pour la première fois, les artistes et les concepteurs de jeux peuvent s'approprier entièrement la génération du monde, avec un contrôle total sur le résultat final. C'est un changement fondamental par rapport à un monde façonné presque uniquement par des programmeurs.
Le reste de leur communication plonge dans les détails techniques, mais le cœur du propos est là, l'objectif est de créer un monde qui semble à la fois « organisé et procédural ». Concrètement, les développeurs veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils cherchent à offrir l'immensité infinie propre à la génération procédurale, tout en conservant cette sensation de « fait main » qui fait la force des environnements plus modestes et linéaires. C'est un équilibre extrêmement précaire à trouver. 

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Une transition technique complexe

Pour réussir ce tour de force, l'équipe travaille avec deux versions du générateur de monde. La version la plus récente est considérée comme l'avenir du jeu, celle vers laquelle le titre transitionnera progressivement. Cependant, au lancement de l'accès anticipé, c'est la première itération du générateur (développée entre 2016 et 2020) qui sera utilisée, car elle dispose déjà de nombreux biomes et contenus prêts à l'emploi. La seconde version, encore en chantier, remplacera l'ancienne au fil du temps, bien que les mondes créés avec l'ancien système perdureront.

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Durant cette phase de transition, les joueurs pourront jeter un œil aux nouveautés via des « portails » spéciaux permettant de tester des fragments construits avec le nouveau moteur. Cela fait beaucoup de pièces mouvantes pour un lancement, mais les développeurs semblent confiants. Rendez-vous le 13 janvier pour découvrir tout cela, en accès anticipé, et suivre le développement d'Hytale avec les équipes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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