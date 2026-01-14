Hytale est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Hytale avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Disponible depuis le mois de janvier 2026, Hytale
, qui est développé ainsi qu'édité par Hypixel Studios, est actuellement en accès anticipé sur PC. Comme toujours, certaines personnes au sein de la communauté, qui comptent y jouer ou y jouent déjà, se demandent si le titre prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à Hytale sur PC avec une manette
, à la place du clavier et de la souris.
Est-il possible de jouer à Hytale sur PC avec une manette ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est négative, au moment où nous écrivons ces lignes : il n'est actuellement pas possible de jouer à Hytale avec une manette sur PC
. Comme vous l'aurez compris, le titre d'Hypixel Studios ne prend pas cette fonctionnalité en charge, à l'heure actuelle.
Néanmoins, celle-ci devrait se rendre disponible à l'avenir. Effectivement, selon des informations dévoilées au sujet de l'accessibilité d'Hytale
, qui sont à retrouver sur le site officiel, les développeurs ont prévu d'ajouter le support manette dans les mois à venir. C'est, d'ailleurs, l'une de leurs « priorités absolues
» : « Nous ne disposons actuellement pas de prise en charge des contrôleurs. Il s'agit d'une de nos priorités absolues et cette fonctionnalité devrait être disponible peu après la sortie du jeu
». Toutefois, aucune date n'a été partagée, à ce jour.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Hytale
est seulement jouable au clavier et à la souris, pour le moment. Cela devrait changer à l'avenir. Évidemment, dès qu'Hypixel Studios aura dévoilé de nouveaux détails à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hytale
est actuellement en accès anticipé sur PC. Le titre pourrait, par la suite, arriver sur consoles.
commentaire (0)