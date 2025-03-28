Hytale dévoile ses avancées majeures pour 2025 : moteur, gameplay et nouvelles créatures au programme



le 28 mars 2025 à 18h28 Publié par Florian Lelong le 28 mars 2025 à 18h28

Dans une nouvelle mise à jour très attendue, Hypixel Studios dévoile les progrès significatifs réalisés sur le développement de Hytale depuis le début de l'année 2025. Entre améliorations techniques impressionantes, phases de tests internes imminentes, et révélations sur une nouvelle étape du cycle de vie des Kweebecs, l'équipe promet une année riche en nouveautés et en défis.