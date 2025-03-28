Hytale dévoile ses avancées majeures pour 2025 : moteur, gameplay et nouvelles créatures au programme

Dans une nouvelle mise à jour très attendue, Hypixel Studios dévoile les progrès significatifs réalisés sur le développement de Hytale depuis le début de l'année 2025. Entre améliorations techniques impressionantes, phases de tests internes imminentes, et révélations sur une nouvelle étape du cycle de vie des Kweebecs, l'équipe promet une année riche en nouveautés et en défis.
Un moteur de jeu en constante évolution
L'équipe chargée du moteur graphique a réussi à réintégrer et améliorer de nombreuses fonctionnalités atmosphériques précédemment perdues ou modifiées. Parmi ces nouveautés :
Une vidéo dévoilée par Hypixel Studios
- Une gestion des arbres entièrement repensée,
- Des ombres dynamiques et réalistes nettement améliorées,
- Une transition jour/nuit plus fluide et immersive
présente d'ailleurs ces avancées spectaculaires en action, montrant un décor passant subtilement du jour à la nuit, puis exploré en mode Créatif avec de nouvelles animations de vol fluides et réalistes.
Tests internes : une année 2025 placée sous le signe du gameplay
Hypixel Studios annonce que l'année sera largement consacrée aux phases de playtesting internes
, qui visent à concrétiser enfin plusieurs années de travail sur le moteur et les systèmes du jeu. Ces sessions de test se concentreront sur :
- Les mécaniques fondamentales telles que le mouvement, la construction, le combat, et l'artisanat,
- Le développement d'un nouveau système d'inventaire et de raccourcis,
- Les outils avancés pour les créateurs : sélection de blocs, copier-coller, annuler-rétablir, blocs logiques et physique,
- Le gameplay d'aventure, notamment autour des compétences de vie telles que la cuisine ou la forge,
- Une nouvelle organisation du monde en Régions (remplaçant les anciennes Zones), permettant plus de précision et d'identité pour chaque lieu.
La première de ces Régions, nommée Central Grasslands
, sera le point de départ des aventures, mêlant prairies ouvertes, forêts clairsemées et formations rocheuses riches en ressources, peuplées notamment par les Trorks.
Les Kweebecs évoluent : découverte d'une nouvelle phase de vie
Les célèbres Kweebecs, créatures végétales emblématiques de Hytale, bénéficient d'une évolution inattendue révélée dans cette mise à jour :
- Les Seedlings, jeunes Kweebecs très énergiques, représentent la jeunesse, encore inexpérimentée,
- Les Kweebecs jeunes partent ensuite à l'aventure pour explorer Orbis, devenant ceux déjà connus des joueurs,
- Une nouvelle étape intermédiaire vient s'ajouter : les Kweebecs matures.
Ces derniers reviennent dans leur village d'origine pour endosser des rôles d'artisans, cultivateurs, voire guerriers, afin de protéger et d'éduquer les plus jeunes. Certains Kweebecs matures, surnommés Razorleaves
, s'aventurent même dans les régions les plus dangereuses d'Orbis pour défendre leurs terres contre toute menace extérieure.
Ce nouveau stade de maturité explique comment une civilisation aussi pacifique que les Kweebecs a pu survivre aux nombreuses menaces du monde d'Orbis.
Un clin d'œil amusant de la part du producteur exécutif
Le producteur exécutif John partage également une anecdote amusante : il révèle que l'un de ces fameux Razorleaves est à l'origine du mystérieux tatouage qu'il porte à la jambe, expliquant ainsi pourquoi il cachait jusque-là cette partie de son corps ! John termine en exprimant son enthousiasme vis-à-vis des progrès réalisés et de l'arrivée imminente des tests internes :
Chaque mois, Hytale se rapproche un peu plus du jeu que nous rêvons de vous proposer.
2025 : une année clé pour Hytale
Avec des améliorations significatives du moteur graphique, un gameplay en pleine consolidation, et l'ajout d'une nouvelle profondeur narrative à ses créatures emblématiques, Hytale semble enfin entrer dans une phase décisive de son développement.
Les mois à venir promettent d'être particulièrement excitants pour les fans qui attendent avec impatience ce jeu très ambitieux.
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