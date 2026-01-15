Hytale : Comment pêcher et attraper des poissons ?

Nous vous expliquons comment pêcher dans Hytale, dans le but d'attraper des poissons, notamment.

Pêcher dans Hytale lors de l'accès anticipé

Méthode 1, le combat en eaux peu profondes





Méthode 2, utilisez les casiers et les appâts

Créez un Établi de base via votre menu de craft rapide.

via votre menu de craft rapide. Fabriquez ensuite un Farmer's Workbench.

Améliorez cet établi au Rang 2 (nécessite notamment de l'Essence de Vie, du Blé, de la Laitue et du Bois Tendre).

(nécessite notamment de l'Essence de Vie, du Blé, de la Laitue et du Bois Tendre). Dans l'onglet Agriculture, vous pourrez alors crafter vos casiers et vos appâts.













Pour tout amateur de jeux de survie et de sandbox,est bien plus qu'une simple activité annexe, c'est un pilier de l'expérience, indispensable pour l'immersion et la gestion de la faim., même si son système de capture réserve quelques surprises aux nouveaux venus. Que vous soyez un aventurier en quête de nourriture ou un collectionneur de spécimens rares, ce guide vous explique comment maîtriser les eaux d'Orbis.Avant de sortir vos filets, une précision importante s'impose. Lors d'une session FAQ officielle en décembre 2025, les développeurs ont révélé qu'. Il n'existe donc pas encore de canne à pêche traditionnelle dans la version actuelle d'Hytale. Cependant, cela ne signifie pas que les rivières sont vides. Plusieurs méthodes alternatives permettent déjà de remplir votre inventaire de produits de la mer.C'est la méthode la plus rudimentaire, mais aussi la plus immédiate. Si vous repérez des poissons nageant près des berges ou dans des ruisseaux peu profonds, vous pouvez simplement les attaquer avec vos armes de mêlée. Tant que votre personnage a pied et peut engager le combat, chaque coup porté à un poisson le transformera en. C'est une solution de secours idéale pour les premiers jours de survie si votre stock de nourriture est au plus bas.Pour une approche plus professionnelle et moins fatigante, vous devrez vous tourner vers l'artisanat. La méthode de pêche standard lors de cet accès anticipé repose sur l'utilisation deet d'. Voici les étapes pour fabriquer votre équipement :Une fois votre piège en main, placez-le dans n'importe quel point d'eau par un clic droit. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Revenez vérifier régulièrement votre dispositif et appuyez sur lapour récolter vos prises lorsqu'un poisson a été capturé.Dans Hytale, tous les poissons ne se valent pas. Ils sont classés par niveaux de rareté : Commun, Peu commun, Rare, Épique et Légendaire. Cette rareté n'est pas seulement esthétique, elle détermine la quantité de ressources obtenues, plus le poisson étant rare, plus vous obtiendrez de quantité de poisson. Vous pourrez ensuite cuire ces poissons ou les intégrer à d'autres recettes.