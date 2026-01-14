Hytale : Comment passer de la première à la troisième personne ?

Vous souhaitez changer de perspective dans Hytale en passant de la première à la troisième personne ? C'est possible et voici comment faire.
Lorsque vous débarquez pour la première fois sur les terres d'Hytale
vous place par défaut en vue subjective (à la première personne). Si cette immersion est idéale pour certains puristes, elle peut s'avérer restrictive pour les joueurs habitués aux RPG modernes ou ceux qui souhaitent simplement admirer leur personnage et les environnements. Heureusement, le jeu offre une flexibilité totale sur la gestion de la caméra. Voici comment modifier votre perspective et optimiser vos réglages pour une expérience de jeu sur mesure dans Hytale
.
La méthode rapide et la configuration par défaut
Pour basculer instantanément entre la vue immersive et la vue externe en cours de jeu dans Hytale
, la manipulation est enfantine. Il suffit d'appuyer sur la touche « V » de votre clavier. Cependant, si vous souhaitez que le jeu mémorise votre préférence à chaque connexion, un tour dans les options s'impose :
- Ouvrez le menu Paramètres depuis l'écran principal ou la pause.
- Allez dans l'onglet Gameplay.
- Descendez jusqu'à la section Caméra.
- Modifiez l'option « Préférence de caméra ».
Vous pouvez choisir de forcer la première ou la troisième personne, ou sélectionner la troisième option qui permet de se souvenir de la dernière utilisée. Profitez-en pour désactiver les effets de tremblement et de mouvement de tête dans ce même menu si vous êtes sujet à la cinétose, pour avoir une expérience plus agréable.
Quelle vue privilégier selon votre activité ?
Le choix de la perspective n'est pas qu'esthétique, il est stratégique.
- La troisième personne (TPS) : Indispensable pour l'exploration, le minage et la survie. Elle offre un champ de vision élargi qui permet de repérer les minerais ou les ennemis qui tenteraient de vous prendre à revers.
- La première personne (FPS) : Reine de la précision. Elle est recommandée pour le mode Créatif (placer des blocs avec exactitude) et les duels 1v1 où la visée doit être chirurgicale.
Néanmoins, nous vous conseillons de jouer avec la vue sur laquelle vous vous sentez plus à l'aise.
Pour une ergonomie parfaite en vue externe, Hytale permet de changer l'épaule de la caméra (gauche ou droite) via l'onglet Général des paramètres
. C'est également ici que vous trouverez le curseur de Champ de Vision (FOV). Par défaut réglé sur 75, n'hésitez pas à le pousser vers 90 ou 100 pour une vision périphérique accrue, essentielle pour ne pas se faire surprendre en PvP ou lors d'expéditions dangereuses.
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