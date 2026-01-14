Hytale : Comment activer le mode Arachnophobe ?

Vous avez peur des araignées ? Voici comment les supprimer dans Hytale grâce au mod Arachnophobe, qui vous soulagera.

Supprimer les araignées dans Hytale

Depuis le menu principal de Hytale, rendez-vous dans les Paramètres.

Sélectionnez l'onglet Gameplay.

Faites défiler les options jusqu'à la section Accessibilité.

Repérez l'option Enable Arachnophobia Mode (Activer le mode Arachnophobie).

Basculez le réglage de Off à On.

Quels changements apporte ce mode ?

Elle reste hostile et vous attaquera à vue ou au moindre bruit.

Elle conserve sa capacité à cracher du venin à distance, infligeant des dégâts sur la durée.

Ses statistiques de vitesse, de points de vie et ses récompenses restent identiques.





En savoir plus sur les araignées dans Hytale

L'exploration des grottes sombres et des forêts denses d'Orbis est l'un des piliers de l'expérience. Cependant, pour de nombreux joueurs, cette aventure peut être freinée par une peur très commune :. Les araignées géantes du jeu, capables de cracher du venin et de se déplacer avec une rapidité déconcertante, peuvent transformer une session de jeu plaisante en un véritable calvaire. Heureusement, les développeurs ont intégré une option d'accessibilité dédiée pour permettre à chacun de profiter du titre sans angoisse.et ne nécessite aucune installation de mod tiers ou de modification des fichiers racines du jeu. Tout est directement accessible via l'interface utilisateur. Voici les étapes pour configurer votre expérience :Notez que si vous effectuez ce changement alors que vous êtes déjà en cours de partie, vous devrez impérativement quitter votre session et revenir au menu principal pour que la modification soit prise en compte.. Toutes les araignées géantes sont alors remplacées visuellement par des. Ce changement est purement cosmétique afin de ne pas impacter l'équilibrage du jeu. Il est crucial de comprendre que même sous l'apparence d'un crabe, la créature conservePour ceux qui choisissent de les affronter sous leur forme originelle, sachez que ces créatures peuplent principalement les zones souterraines. Les grottes d'araignées, facilement identifiables par l'omniprésence de toiles, sont leurs nids privilégiés. Enfin, une question revient souvent : peut-on apprivoiser ces créatures ?n'est possible pour les araignées (ou les crabes de remplacement). Bien que le dressage d'animaux soit une fonctionnalité attendue pour de futures mises à jour, ces prédateurs restent pour l'instant vos ennemis jurés.