Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se dote de sa date de sortie, avec un nouveau trailer impressionnant

Nintendo a enfin partagé la date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui n'est pas si éloignée que cela.
Annoncé pour la toute première fois lors d'un Nintendo Direct au mois d'avril 2025, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, fans des derniers The Legend of Zelda ou bien du genre musô. À ce moment-là, Nintendo n'avait dévoilé qu'une fenêtre de lancement. Or, cela vient de changer : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau possède désormais sa date de sortie
.
La date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau révélée
Effectivement, au cours du Nintendo Direct du 12 septembre dernier, Nintendo a annoncé qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sort le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2
. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'une exclusivité à la dernière console hybride de Nintendo.
La firme en a profité pour partager une bonne surprise : des bonus seront attribués à certains joueurs et joueuses d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
. Pour être plus précis, si des données de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont présentes sur votre Switch 2, vous obtiendrez gratuitement l'Épée de garde d'Élite. Si vous avez des fichiers de sauvegarde d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur votre console, vous recevrez l'Espadon de Garde d'Élite.
Un nouveau trailer pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Évidemment, lors de ce nouveau Nintendo Direct, nous avons eu le droit à un tout nouveau trailer pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
, qui va très certainement enthousiasmer la communauté.
Pour rappel, sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
, les joueurs et les joueuses pourront incarner différents héros légendaires, comme la princesse Zelda ou encore le roi Rauru. Chacun d'entre eux possédera des compétences uniques, dont il faudra tirer profit pour mener des batailles à bien. Les héros se sont, ainsi, rassemblés afin de défendre l'ancienne Hyrule, qui est attaquée par le roi démon Ganondorf.
Rendez-vous donc le 6 novembre 2025 pour découvrir Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
, qui se rendra dès lors disponible sur Nintendo Switch 2.
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