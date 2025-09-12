Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se dote de sa date de sortie, avec un nouveau trailer impressionnant

Nintendo a enfin partagé la date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui n'est pas si éloignée que cela.

La date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau révélée

Un nouveau trailer pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

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Annoncé pour la toute première fois lors d'un Nintendo Direct au mois d'avril 2025,fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, fans des derniers The Legend of Zelda ou bien du genre musô. À ce moment-là, Nintendo n'avait dévoilé qu'une fenêtre de lancement. Or, cela vient de changer :Effectivement, au cours du Nintendo Direct du 12 septembre dernier, Nintendo a annoncé qu'. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'une exclusivité à la dernière console hybride de Nintendo.La firme en a profité pour partager une bonne surprise :. Pour être plus précis, si des données de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont présentes sur votre Switch 2, vous obtiendrez gratuitement l'Épée de garde d'Élite. Si vous avez des fichiers de sauvegarde d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur votre console, vous recevrez l'Espadon de Garde d'Élite.Évidemment, lors de ce nouveau Nintendo Direct, nous avons eu le droit à, qui va très certainement enthousiasmer la communauté.Pour rappel, sur, les joueurs et les joueuses pourront incarner différents héros légendaires, comme la princesse Zelda ou encore le roi Rauru. Chacun d'entre eux possédera des compétences uniques, dont il faudra tirer profit pour mener des batailles à bien. Les héros se sont, ainsi, rassemblés afin de défendre l'ancienne Hyrule, qui est attaquée par le roi démon Ganondorf.Rendez-vous donc le 6 novembre 2025 pour découvrir, qui se rendra dès lors disponible sur Nintendo Switch 2.