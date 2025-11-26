Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau reçoit une première mise à jour gratuite bien fournie

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Hyrule bousculé par des batailles titanesques sur Switch 2

Nouveau spin-off Zelda développé par Koei Tecmo, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'attaque à un pan clé du lore. Le jeu revient sur la grande guerre qui façonne le destin d'Hyrule et prépare les événements de Tears of the Kingdom. Nintendo positionne l'épisode comme une expérience pensée pour la Switch 2 avec affrontements de masse et boss imposants. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.