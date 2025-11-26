Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau reçoit une première mise à jour gratuite bien fournie

Trois semaines à peine après ses débuts, Hyrule Warriors: les Chroniques du Sceau a droit à une première mise à jour majeure. Au programme : de nouvelles menaces à éliminer, des armes inédites et plus encore.
Relatant les événements survenus pendant l'absence de Zelda dans l'opus Tears of the Kingdom, Hyrule Warriors: les Chroniques du Sceau
a rapidement conquis les amateurs de muso et les fidèles de la franchise. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet du titre juste en dessous.
Comptant parmi les titres incontournables de cette fin d'année 2025 sur Nintendo Switch 2, le titre est décidé à offrir bien plus que ce qui est proposé dans sa trame principale. En effet, Koei Tecmo et Nintendo avaient annoncé que Hyrule Warriors: les chroniques du Sceau aurait droit à deux mises à jour gratuites
peu de temps après son lancement.
La première de ces deux mises à jour sera officiellement disponible dans quelques heures et elle devrait ravir les combattants d'Hyrule.
Un visage familier et de nouvelles épreuves à surmonter
Si vous avez terminé l'histoire principale, vous aurez accès à de nouveaux défis de bataille axés autour d'un objectif principal.
Il vous faudra par exemple survivre pendant une certaine durée ou éliminer un ennemi spécifique pour valider ces nouvelles missions. Pour l'occasion, de nouveaux adversaires seront ajoutés à vos titres et mettront tous vos talents de combattant à l'épreuve.
Celles et ceux qui ont joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
auront également droit à une surprise. L'un des défis vous mettra face à Rauru
, ce qui devrait enchanter les admirateurs de la saga. Il est aussi précisé que vous pourrez récolter de nouveaux murmures d'Hyrule
et ainsi obtenir davantage de matériaux.
Des fonctionnalités ajoutées pour améliorer l'expérience des joueurs de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau
Dans le même temps, cette mise à jour gratuite de Hyrule Warriors amènera des correctifs divers qui élimineront des bugs reportés à plusieurs reprises
par la communauté. Entre autres, les joueurs ne seront plus confrontés aux bugs bloquant la progression des missions et aux problèmes de caméra.
Enfin, les joueurs pourront tenter d'obtenir de nouvelles armes pour leur arsenal, de débloquer une attaque synchro entre Zelda et Calamo, de profiter de nouveaux tutoriels sur la carte ou d'enregistrer les actions pour chaque arme du Golem mystérieux. Rappelons que cette mise à jour est totalement gratuite et qu'elle sera disponible en jeu à partir du 27 novembre 2025
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