Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau reçoit une première mise à jour gratuite bien fournie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 novembre 2025 à 14h02
Trois semaines à peine après ses débuts, Hyrule Warriors: les Chroniques du Sceau a droit à une première mise à jour majeure. Au programme : de nouvelles menaces à éliminer, des armes inédites et plus encore.
Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau reçoit une première mise à jour gratuite bien fournie
Relatant les événements survenus pendant l'absence de Zelda dans l'opus Tears of the Kingdom, Hyrule Warriors: les Chroniques du Sceau a rapidement conquis les amateurs de muso et les fidèles de la franchise. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet du titre juste en dessous. 

À lire également

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Hyrule bousculé par des batailles titanesques sur Switch 2

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Hyrule bousculé par des batailles titanesques sur Switch 2

Comptant parmi les titres incontournables de cette fin d'année 2025 sur Nintendo Switch 2, le titre est décidé à offrir bien plus que ce qui est proposé dans sa trame principale. En effet, Koei Tecmo et Nintendo avaient annoncé que Hyrule Warriors: les chroniques du Sceau aurait droit à deux mises à jour gratuites peu de temps après son lancement. 

La première de ces deux mises à jour sera officiellement disponible dans quelques heures et elle devrait ravir les combattants d'Hyrule.

Un visage familier et de nouvelles épreuves à surmonter

hyrule-warrios-maj-defi
Si vous avez terminé l'histoire principale, vous aurez accès à de nouveaux défis de bataille axés autour d'un objectif principal. Il vous faudra par exemple survivre pendant une certaine durée ou éliminer un ennemi spécifique pour valider ces nouvelles missions. Pour l'occasion, de nouveaux adversaires seront ajoutés à vos titres et mettront tous vos talents de combattant à l'épreuve. 

Chargement du sondage...

0 votant

Celles et ceux qui ont joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auront également droit à une surprise. L'un des défis vous mettra face à Rauru, ce qui devrait enchanter les admirateurs de la saga. Il est aussi précisé que vous pourrez récolter de nouveaux murmures d'Hyrule et ainsi obtenir davantage de matériaux.

Des fonctionnalités ajoutées pour améliorer l'expérience des joueurs de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau

hyrule-warriors-combat
Dans le même temps, cette mise à jour gratuite de Hyrule Warriors amènera des correctifs divers qui élimineront des bugs reportés à plusieurs reprises par la communauté. Entre autres, les joueurs ne seront plus confrontés aux bugs bloquant la progression des missions et aux problèmes de caméra.


Enfin, les joueurs pourront tenter d'obtenir de nouvelles armes pour leur arsenal, de débloquer une attaque synchro entre Zelda et Calamo, de profiter de nouveaux tutoriels sur la carte ou d'enregistrer les actions pour chaque arme du Golem mystérieux. Rappelons que cette mise à jour est totalement gratuite et qu'elle sera disponible en jeu à partir du 27 novembre 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Durée de vie Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Hyrule Warriors 06 novembre 2025

Durée de vie Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Hyrule bousculé par des batailles titanesques sur Switch 2
Hyrule Warriors 04 novembre 2025

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Hyrule bousculé par des batailles titanesques sur Switch 2

Nouveau spin-off Zelda développé par Koei Tecmo, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'attaque à un pan clé du lore. Le jeu revient sur la grande guerre qui façonne le destin d'Hyrule et prépare les événements de Tears of the Kingdom. Nintendo positionne l'épisode comme une expérience pensée pour la Switch 2 avec affrontements de masse et boss imposants. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.
Hyrule Warriors : Les Chronicles du Sceau : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement
Hyrule Warriors 02 novembre 2025

Hyrule Warriors : Les Chronicles du Sceau : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.

commentaire (0)