Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sort-il sur Switch 1 ?

Vivez les batailles épiques de la guerre du Sceau dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, exclusivement sur Nintendo Switch 2.



Prenez les armes et incarnez la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que de nombreux héros légendaires pour défendre l'ancienne Hyrule face à l'invasion du roi démon Ganondorf et révéler d'anciennes vérités qui n'ont été qu'effleurées dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Arrivant au début du mois de novembre 2025,, qui narre La Guerre du Sceau, est plutôt attendu par les fans de la franchise et/ou des deux derniers The Legend of Zelda. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question à propos des plateformes de jeu concernées et se demandent ainsiNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,arrive seulement sur la Nintendo Switch 2. D'ailleurs, il s'agit d'une exclusivité Switch 2. À travers les différents communiqués et trailers, Nintendo a toujours spécifié que le titre allait se rendre disponible sur la Switch 2, et non sur la Switch 1. Cette information est, par ailleurs, visible sur la page Nintendo eShop du soft, où nous pouvons lire les mots suivants :De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans cette nouvelle aventure doivent nécessairement utiliser la plateforme de jeu citée ci-dessus et ne pourront pas en profiter sur la précédente/première version de la Switch.En guise de conclusion, rappelons qu'doit débarquer le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.