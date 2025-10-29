Certains joueurs et joueuses se demandent si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Que ce soit en écran scindé sur la même console, ou bien en local ou en ligne sur deux consoles via GameShare, faites équipe afin de couvrir davantage de terrain et mener l'assaut sur deux fronts séparés, ou combattez ensemble pour anéantir les troupes ennemies.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez jouer à #HyruleWarriors : Les Chroniques du Sceau à deux, en local ou en ligne, avec un seul exemplaire du jeu grâce à GameShare ! pic.twitter.com/6BBCGLhGzj — Nintendo France (@NintendoFrance) October 29, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,arrive au début du mois de novembre 2025 sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2. Ce nouvel opus, qui met en scène la Princesse Zelda et d'autres personnages issus des deux derniers The Legend of Zelda (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom), est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive :. Pour être plus précis,. De plus,. Cette information est notamment visible sur la page Nintendo eShop du titre, où il est écrit ceci :Nintendo a également rappelé ce détail via une publication sur son compte Twitter/X français, datant du 29 octobre 2025, afin que tous les joueurs et les joueuses soient au fait concernant leCette nouvelle devrait, de ce fait, ravir toutes celles et ceux qui comptent découvrir ce nouvel opus Hyrule Warriors avec leur ami, que ce soit en ligne ou en local.En guise de conclusion, rappelons qu', dont la sortie est fixée au 6 novembre 2025, doit arriver sur Nintendo Switch 2.