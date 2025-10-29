Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2025 à 14h30
Certains joueurs et joueuses se demandent si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Comme vous le savez probablement déjà, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau arrive au début du mois de novembre 2025 sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2. Ce nouvel opus, qui met en scène la Princesse Zelda et d'autres personnages issus des deux derniers The Legend of Zelda (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom), est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si Hyule Warriors : Les Chroniques du Sceau est multijoueur et/ou coopératif.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau possède une dimension multijoueur et offre de la coopération. Pour être plus précis, il est tout à fait possible d'y jouer en écran scindé sur la même console. De plus, les joueurs et les joueuses peuvent le parcourir en local ou en ligne sur deux consoles via la fonctionnalité GameShare. Cette information est notamment visible sur la page Nintendo eShop du titre, où il est écrit ceci : 
Que ce soit en écran scindé sur la même console, ou bien en local ou en ligne sur deux consoles via GameShare, faites équipe afin de couvrir davantage de terrain et mener l'assaut sur deux fronts séparés, ou combattez ensemble pour anéantir les troupes ennemies.
Nintendo a également rappelé ce détail via une publication sur son compte Twitter/X français, datant du 29 octobre 2025, afin que tous les joueurs et les joueuses soient au fait concernant le multijoueur d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.
Cette nouvelle devrait, de ce fait, ravir toutes celles et ceux qui comptent découvrir ce nouvel opus Hyrule Warriors avec leur ami, que ce soit en ligne ou en local.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, dont la sortie est fixée au 6 novembre 2025, doit arriver sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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