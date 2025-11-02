Hyrule Warriors : Les Chronicles du Sceau : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.
Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Hyrule Warriors de Nintendo, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
C'est au cours du Nintendo Direct du 12 septembre dernier que Nintendo a fait l'annonce tant attendue par les fans de la franchise ou bien de l'univers Zelda : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sort le 6 novembre 2025
.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?
Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre. En effet, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau arrive, à la date indiquée précédemment, sur la dernière console hybride de Nintendo, soit la Switch 2
. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le titre, qui est une exclusivité Switch 2, ne se rendra, malheureusement, pas disponible sur Nintendo Switch 1.
Quelle est l'histoire d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?
Tout d'abord, remarquons qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau propose un récit canonique
. D'un point de vue chronologique, celui-ci se place avant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom puisque le soft narre la Guerre du Sceau.
De ce fait, sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, les joueurs et les joueuses sont invités à vivre les batailles de la Guerre du Sceau, et ce, aux côtés de différents personnages bien connus
, dont la princesse Zelda, le roi Rauru, la reine Sonia ou encore Mineru. Comme vous vous en doutez, Ganondorf est également de la partie. D'ailleurs, l'objectif premier est de défendre Hyrule de l'invasion du roi démon.
Vivez les batailles épiques de la guerre du Sceau dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Prenez les armes et incarnez la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que de nombreux héros légendaires pour défendre l'ancienne Hyrule face à l'invasion du roi démon Ganondorf et révéler d'anciennes vérités qui n'ont été qu'effleurées dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Quel gameplay pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?
Jouable aussi bien en solo qu'à deux (en ligne ou en local), Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est catégorisé comme un Musō
, ou bien beat'em up. Ainsi, sur le soft, les joueurs et les joueuses doivent affronter de nombreuses vagues d'ennemis. Évidemment, des boss se joindront également à la fête.
D'après les différents trailers partagés et les informations disponibles sur la page Nintendo eShop du titre, ces affrontements pourront avoir lieu à la surface, mais aussi dans les profondeurs. Nintendo a, par ailleurs, précisé qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
offre la compatibilité amiibo, notamment avec les amiibo de la série The Legend of Zelda. Cela octroiera « des ressources et des objets qui pourront vous aider dans votre quête !
».
Parcourez Hyrule de bout en bout, explorez ses profondeurs sinistres, et déchaînez de spectaculaires attaques pour terrasser de puissants boss et les légions qui les accompagnent.
Rendez-vous donc au début du mois de novembre de cette année 2025 pour découvrir Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
sur Nintendo Switch 2.
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