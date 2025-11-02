Hyrule Warriors : Les Chronicles du Sceau : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.

Date de sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?

Quelle est l'histoire d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?

Vivez les batailles épiques de la guerre du Sceau dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, exclusivement sur Nintendo Switch 2.



Prenez les armes et incarnez la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que de nombreux héros légendaires pour défendre l'ancienne Hyrule face à l'invasion du roi démon Ganondorf et révéler d'anciennes vérités qui n'ont été qu'effleurées dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Quel gameplay pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ?

Parcourez Hyrule de bout en bout, explorez ses profondeurs sinistres, et déchaînez de spectaculaires attaques pour terrasser de puissants boss et les légions qui les accompagnent.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Hyrule Warriors de Nintendo, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.C'est au cours du Nintendo Direct du 12 septembre dernier que Nintendo a fait l'annonce tant attendue par les fans de la franchise ou bien de l'univers Zelda :Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre. En effet,. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le titre, qui est une exclusivité Switch 2, ne se rendra, malheureusement, pas disponible sur Nintendo Switch 1.Tout d'abord, remarquons qu'. D'un point de vue chronologique, celui-ci se place avant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom puisque le soft narre la Guerre du Sceau.De ce fait,, dont la princesse Zelda, le roi Rauru, la reine Sonia ou encore Mineru. Comme vous vous en doutez, Ganondorf est également de la partie. D'ailleurs, l'objectif premier est de défendre Hyrule de l'invasion du roi démon.Jouable aussi bien en solo qu'à deux (en ligne ou en local),, ou bien beat'em up. Ainsi, sur le soft, les joueurs et les joueuses doivent affronter de nombreuses vagues d'ennemis. Évidemment, des boss se joindront également à la fête.D'après les différents trailers partagés et les informations disponibles sur la page Nintendo eShop du titre, ces affrontements pourront avoir lieu à la surface, mais aussi dans les profondeurs. Nintendo a, par ailleurs, précisé qu'offre la compatibilité amiibo, notamment avec les amiibo de la série The Legend of Zelda. Cela octroiera « des ressources et des objets qui pourront vous aider dans votre quête ! ».Rendez-vous donc au début du mois de novembre de cette année 2025 pour découvrirsur Nintendo Switch 2.