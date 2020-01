Hunt: Showdown : Une sortie sur PS4 et un mode solo annoncé

Le FPS tactique mêlant PvE et PvP arrivera sur PlayStation 4 en février. Crytek, en charge de son développement, a également annoncé qu'un mode solo serait prochainement ajouté à Hunt: Showdown.

Deux ans après le lancement desur PC, et quelques mois seulement après son arrivée sur Xbox One,, et ce, dès le 18 février, en version physique et numérique. La version physique sera également disponible pour la version Xbox One, toutes deux distribuées par Koch Media.Cette annonce faite par, en charge de son développement, est accompagnée par d'autres informations intéressantes pour les joueurs, puisque ces prochains mois la communauté pourra profiter. Pour exemple, la mise à jour 1.2 « proposera des équipes aléatoires de trois, un didacticiel avancé, de nouveaux chasseurs légendaires ainsi que de l'équipement et des armes inédites sur tout le plateau », sans oublier les diverses améliorations côté serveurs, ainsi que la correction de divers bugs.Plus tard dans l'année les joueurs pourront aussi découvrir, en plus. De plus amples informations seront données en temps voulu, mais les développeurs n'ont pas l'attention de laisser de côté leur jeu, qui a tout de même séduit de nombreux joueurs depuis son lancement. Hunt: Showdown est donc disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam, Xbox One et le sera sur PlayStation 4 dès le 18 février.