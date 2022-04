Hunt: Showdown : Le DLC Lonely Howl apporte son lot de nouveautés

L'Éventreur - Caldwell Pax Griffe

Pisteur Enragé - Arc de chasse

Cuir Brut - Poings américains

PC Édition Standard → 19,9 € au lieu de 39,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Le survival-horror développé et édité par Crytek, Hunt: Showdown, est sorti en 2019 sur Xbox One et PC, puis en 2020 sur PS4. D'ailleurs, la version PC a récemment accueilli un tout nouveau DLC. Il s'agit de l'extension « Lonely Howl » qui apporte plusieurs nouveaux éléments.Le DLC « Lonely Howl », disponible seulement sur Steam pour le moment, permet aux joueurs et aux joueuses de découvrir, nommé Leonel Frisk. Sa description est la suivante : « Une soif de sang insatiable s'est emparée de Leonel Frisk dès la première fois qu'il l'a senti. Ses rêves sanglants et son désir de violence l'ont guidé jusqu'au Bayou, où il traque sans répit de nouvelles proies et du sang encore chaud à verser ».Par ailleurs,Notez que ce DLC d'Hunt: Showdown bénéficie actuellement, et ce jusqu'au 5 mai, d' une remise de 10 % sur la plateforme Steam . De ce fait, il est possible de se le procurer pour 8,99 € au lieu de 9,99 €. Bien entendu, il est nécessaire de posséder le jeu de base, au préalable.Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :