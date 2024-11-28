Hunt: Showdown 1896 : Des détails sur l'événement en collaboration avec Post Malone

Hunt: Showdown va bientôt se doter d'un nouvel événement, en lien avec le rappeur Post Malone. Crytek a récemment partagé de nouveaux détails à ce sujet.

L'événement Post Malone's Murder Circus arrive sur Hunt: Showdown 1896

C'est soit tu y es à cent pour cent, soit tu es mort. J'attaque le gars et je le descends, ou sinon, je me retrouve complètement explosé... À chaque partie, je tremble, c'est incroyable. Et dès que je réussis, j'ai l'impression d'être le meilleur joueur au monde ! - Post Malone à propos du jeu Hunt: Showdown 1896.

Nous sommes vraiment heureux d'avoir cette occasion de collaborer avec un passionné de Hunt réputé comme Post Malone. Depuis sa création, Hunt: Showdown 1896 vise la création d'un jeu immersif aux enjeux considérables. Et avec Post Malone's Murder Circus, on atteint un niveau supérieur d'intensité et de divertissement obscur dans l'univers de Hunt. - Scott Lussier, directeur jeu pour Hunt: Showdown 1896.

Au cours du mois de novembre 2024, Crytek avait annoncé une collaboration entreet le rappeur mondialement connu Post Malone, mais n'avait pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Ce qui est désormais chose révolue puisqueEn effet,dans la langue de Shakespeare. Celui-ci invite les joueurs et les joueuses dans un monde cauchemardesque, « où un ancien cirque itinérant a été transformé par un mystérieux artéfact connu sous le nom de HelioStone » et dans lequel Post Malone joue le rôle d'un roi déchu, soit l'ancien maître de cérémonie., la communauté pourra rencontrer et surtout affronter: Ursa Mortis, un ours « monstrueux qui arpente le cirque » et qui « se tient prêt charger les chasseurs et à les attaquer avec un rugissement létal ». Cet événement introduira, en outre, une série de skins basée sur le thème du chasseur, comportant des variantes d'armes et d'ennemis.À l'heure actuelle, Cytek n'a pas partagé la date de sortie de. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel,est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.