Hunt: Showdown 1896 : Des détails sur l'événement en collaboration avec Post Malone

Hunt: Showdown va bientôt se doter d'un nouvel événement, en lien avec le rappeur Post Malone. Crytek a récemment partagé de nouveaux détails à ce sujet.
Mise à jour du
06/12/2024
:
L'événement « Post Malone's Murder Circus » sera lancé le 12 décembre 2024 sur Hunt: Showdown 1896.
Au cours du mois de novembre 2024, Crytek avait annoncé une collaboration entre Hunt: Showdown 1896
et le rappeur mondialement connu Post Malone, mais n'avait pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Ce qui est désormais chose révolue puisque le studio de développement derrière Hunt: Showdown 1896 a révélé que ce crossover allait prendre la forme d'un événement
.
L'événement Post Malone's Murder Circus arrive sur Hunt: Showdown 1896
En effet, la collaboration entre Hunt: Showdown 1896 et Post Malone va aboutir sur un nouvel événement en jeu, qui est baptisé « Post Malone's Murder Circus »
dans la langue de Shakespeare. Celui-ci invite les joueurs et les joueuses dans un monde cauchemardesque, « où un ancien cirque itinérant a été transformé par un mystérieux artéfact connu sous le nom de HelioStone
» et dans lequel Post Malone joue le rôle d'un roi déchu, soit l'ancien maître de cérémonie.
C'est soit tu y es à cent pour cent, soit tu es mort. J'attaque le gars et je le descends, ou sinon, je me retrouve complètement explosé... À chaque partie, je tremble, c'est incroyable. Et dès que je réussis, j'ai l'impression d'être le meilleur joueur au monde !
Au cours de l'événement Post Malone's Murder Circus sur Hunt: Showdown 1896
- Post Malone à propos du jeu Hunt: Showdown 1896.
, la communauté pourra rencontrer et surtout affronter une toute nouvelle créature
: Ursa Mortis, un ours « monstrueux qui arpente le cirque
» et qui « se tient prêt charger les chasseurs et à les attaquer avec un rugissement létal
». Cet événement introduira, en outre, une série de skins basée sur le thème du chasseur, comportant des variantes d'armes et d'ennemis.
Nous sommes vraiment heureux d'avoir cette occasion de collaborer avec un passionné de Hunt réputé comme Post Malone. Depuis sa création, Hunt: Showdown 1896 vise la création d'un jeu immersif aux enjeux considérables. Et avec Post Malone's Murder Circus, on atteint un niveau supérieur d'intensité et de divertissement obscur dans l'univers de Hunt.
- Scott Lussier, directeur jeu pour Hunt: Showdown 1896.
À l'heure actuelle, Cytek n'a pas partagé la date de sortie de l'événement Post Malone's Murder Circus sur Hunt: Showdown 1896
. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Pour rappel, Hunt: Showdown 1896
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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