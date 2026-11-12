Sony annule un nouveau jeu, Fairgame$ ne verra pas le jour

La stratégie de Sony concernant les jeux service continue de s'effondrer. Fairgames, le jeu de braquage multijoueur développé par Haven Studios et annoncé il y a trois ans, vient d'être officiellement annulé. Un échec retentissant qui soulève de nouvelles questions sur l'avenir de la branche multijoueur de PlayStation et la stabilité de ses studios.

Si les aventures narratives solo sont très largement saluées par les joueurs depuis des années, avec des licences fortes ayant marqué plusieurs générations de joueurs, les jeux service multijoueur, en revanche, restent anecdotiques, voire cataclysmiques. Tous les essais de Sony se sont soldés par des échecs, et ce n'est donc pas Fairgame$ (ou Fairgames) qui changera la donne.

Un couperet inévitable pour Haven Studios

Annoncé en grande pompe lors du PlayStation Showcase de 2023, Fairgame$ devait proposer une expérience compétitive centrée sur des braquages de haut vol. Les joueurs étaient censés infiltrer les propriétés de milliardaires pour s'enrichir tout en affrontant des équipes rivales. Pourtant, depuis cette première présentation, le titre n'avait plus donné signe de vie. Le couperet est finalement tombé à la suite d'un test interne organisé en septembre dernier, dont les résultats n'ont pas convaincu la direction.

Dans un courriel interne adressé aux équipes de développement, les cadres de PlayStation Sean Decker et John Doyle ont expliqué les raisons de cette annulation brutale (via Bloomberg).

Bien que le test ait démontré une solide excellence opérationnelle, une bonne préparation pour le suivi et un fort engagement de la communauté, les retours des joueurs ainsi que les résultats en matière de rétention se sont révélés mitigés et en deçà des objectifs que nous nous étions fixés. Compte tenu, par ailleurs, des conditions de marché difficiles dans le genre des jeux de tir en PvP, nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement du jeu.

Cette décision fait suite à une période plus difficile Haven Studios. Les départs successifs de figures clés du projet, notamment de la fondatrice Jade Raymond en mai dernier, suivie quelques mois plus tard par le réalisateur Daniel Drapeau, laissaient présager le pire. Des rumeurs évoquaient un gameplay s'inspirant de titres populaires sans pour autant parvenir à trouver sa propre identité.

Quel avenir pour les équipes de développement ?

Malgré l'abandon du projet, Sony a tenu à rassurer sur le sort des employés. Un porte-parole de PlayStation a confirmé à Bloomberg qu'aucun licenciement n'était prévu dans l'immédiat. Le studio montréalais va désormais changer de vocation pour devenir une structure de soutien.

Le studio va désormais se concentrer sur la collaboration avec d'autres équipes à travers les PlayStation Studios tout en explorant de nouvelles opportunités créatives.

Cependant, dans un contexte industriel marqué par des vagues de licenciements massifs, cette reconversion suscite des inquiétudes. De nombreuses personnes craignent que les équipes ne soient à terme redéployées vers d'autres studios en difficulté, à l'image de Bungie, rendant leur avenir incertain.

Le naufrage de la stratégie multijoueur de Sony

L'annulation de Fairgame$ s'inscrit dans une longue série de déconvenues pour PlayStation sur le marché des jeux service. Sur la douzaine de projets ambitieux initialement prévus, seul Helldivers 2 a réussi à tirer son épingle du jeu. Le reste du catalogue ressemble à un véritable cimetière numérique.

Le désastre critique et commercial de Concord a marqué les esprits, devenant le symbole des erreurs stratégiques de l'entreprise. D'autres projets très attendus, comme les déclinaisons multijoueur de The Last of Us ou la proposition de Bend Studios, ont également été purement et simplement annulés. Pendant ce temps, Marathon peine à fédérer une communauté solide et Horizon Hunters Gathering traverse un développement chaotique marqué par un redémarrage interne.

Sony semble payer au prix fort son incursion tardive et potentiellement précipitée sur un marché déjà saturé, forçant le constructeur à revoir entièrement sa feuille de route pour les années à venir.