Horizon Hunters Gathering annoncé, avec un premier trailer envoûtant

Guerrilla Games a, très récemment, révélé Horizon Hunters Gathering, un jeu d'action coopératif, avec une première vidéo.
Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs et les joueuses se demandaient quel serait le prochain projet vidéoludique du studio de développement à l'origine de la licence Horizon (Zero Dawn et Forbidden West). Ces derniers seront ravis d'apprendre que Guerrilla Games vient de révéler un jeu d'action coopératif dans l'univers d'Horizon, soit Horizon Hunters Gathering
.
Guerrilla Games annonce Horizon Hunters Gathering
En effet, Guerrilla Games a annoncé, via une publication sur son compte Twitter/X, Horizon Hunters Gathering, qui est décrit comme un jeu d'action coopératif (jusqu'à trois joueurs)
. D'après les informations partagées, le titre est à destination de la PS5 ainsi que du PC
, avec les fonctionnalités cross-play et cross-progression.
Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, puisque qu'Horizon Hunters Gathering n'en est encore qu'au début de son développement
. Le studio a, par ailleurs, partagé de plus amples détails à propos de ce nouveau titre
, qui devrait intriguer la communauté et les fans de la franchise Horizon.
Des détails sur Horizon Hunters Gathering et une première vidéo
Guerrilla Games a déjà partagé une vidéo ainsi que des détails à propos d'Horizon Hunters Gathering
, notamment via un récent article sur le PlayStation Blog. Sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront choisir un chasseur parmi une sélection donnée
. Chacun des personnages jouables possédera des armes et des talents spécifiques, et donc styles de combat
. De plus, ces chasseurs possèdent « leurs propres motivations et leurs propres combats personnels qui s'entremêlent dans les nouvelles histoires que nous voulons raconter au sein de l'univers Horizon
».
Horizon Hunters Gathering est un jeu d'action coopératif (développé par Guerrilla sur PS5 et PC) dans lequel jusqu'à trois personnes peuvent former une équipe de chasseurs héroïques pour protéger un monde qui subit la menace de dangereuses machines. Les combats sont tactiques, réactifs et fortement axés sur les compétences. Ils se basent sur la précision stratégique des jeux Horizon, tout en laissant la place aux dynamiques du jeu en équipe.
Horizon Hunters Gathering, qui dispose d'une campagne narrative et qui est canon
- Arjan Bak, Directeur d'Horizon Hunters Gathering.
, invitera, ainsi, la communauté à prendre part à des « chasses intenses et rejouables
», et ce, à travers différents environnements disposant d'une atmosphère particulière. En outre, entre deux missions, les joueurs et les joueuses pourront se rendre au Refuge des Chasseurs
pour « se retrouver, se préparer et célébrer leurs victoires ensemble
», mais aussi pour personnaliser leur personnage et améliorer leurs équipements.
Une bêta fermée en approche pour Horizon Hunters Gathering
Guerrila Games a prévu une bêta fermée pour Horizon Hunters Gathering
. Celle-ci devrait arriver à la fin du mois de février 2026
et permettra d'essayer deux modes de jeu : « Machine Incursion » et « Cauldron Descent ». Le mode Machine Incursion proposera des vagues d'ennemis avec un boss, tandis que Cauldron Descent est une mission en plusieurs étapes, prenant place dans diverses salles en « constante évolution
». Il se peut que d'autres phases de test soient prévues, à l'avenir.
Horizon Hunters Gathering
, qui ne possède pas encore de date de sortie, doit, pour rappel, arriver sur PS5 et PC.
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