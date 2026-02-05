Horizon Hunters Gathering annoncé, avec un premier trailer envoûtant

Guerrilla Games a, très récemment, révélé Horizon Hunters Gathering, un jeu d'action coopératif, avec une première vidéo.

Guerrilla Games annonce Horizon Hunters Gathering

Des détails sur Horizon Hunters Gathering et une première vidéo

Horizon Hunters Gathering est un jeu d'action coopératif (développé par Guerrilla sur PS5 et PC) dans lequel jusqu'à trois personnes peuvent former une équipe de chasseurs héroïques pour protéger un monde qui subit la menace de dangereuses machines. Les combats sont tactiques, réactifs et fortement axés sur les compétences. Ils se basent sur la précision stratégique des jeux Horizon, tout en laissant la place aux dynamiques du jeu en équipe. - Arjan Bak, Directeur d'Horizon Hunters Gathering.

The hunt is on.



Step into the world of Horizon Hunters Gathering, a new co-op action game from Guerrilla coming to PS5 and PC: https://t.co/TNWH4oRX2Q pic.twitter.com/BCjSquv30R — PlayStation (@PlayStation) February 5, 2026

Une bêta fermée en approche pour Horizon Hunters Gathering











Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs et les joueuses se demandaient quel serait le prochain projet vidéoludique du studio de développement à l'origine de la licence Horizon (Zero Dawn et Forbidden West). Ces derniers seront ravis d'apprendre queEn effet,. D'après les informations partagées,, avec les fonctionnalités cross-play et cross-progression.Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, puisque qu', qui devrait intriguer la communauté et les fans de la franchise Horizon., notamment via un récent article sur le PlayStation Blog.. De plus, ces chasseurs possèdent « leurs propres motivations et leurs propres combats personnels qui s'entremêlent dans les nouvelles histoires que nous voulons raconter au sein de l'univers Horizon »., invitera, ainsi, la communauté à prendre part à des « chasses intenses et rejouables », et ce, à travers différents environnements disposant d'une atmosphère particulière. En outre,pour « se retrouver, se préparer et célébrer leurs victoires ensemble », mais aussi pour personnaliser leur personnage et améliorer leurs équipements.et permettra d'essayer deux modes de jeu : « Machine Incursion » et « Cauldron Descent ». Le mode Machine Incursion proposera des vagues d'ennemis avec un boss, tandis que Cauldron Descent est une mission en plusieurs étapes, prenant place dans diverses salles en « constante évolution ». Il se peut que d'autres phases de test soient prévues, à l'avenir., qui ne possède pas encore de date de sortie, doit, pour rappel, arriver sur PS5 et PC.