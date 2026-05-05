Horizon Hunters Gathering va avoir le droit à une deuxième bêta

Guerrilla Games a, récemment, annoncé une deuxième bêta pour Horizon Hunters Gathering, qui sera lancée dans seulement quelques jours.

Après avoir annoncé Horizon Hunters Gathering en février 2026 et avoir réalisé une première phase de test, Guerrilla Games entend bien faire de nouveau appel aux joueurs et aux joueuses. Le studio de développement en charge a, ainsi, partagé les dates de la deuxième bêta d'Horizon Hunters Gathering, qui proposera quelques nouveautés.

Une deuxième bêta en approche pour Horizon Hunters Gathering

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, qui comporte une vidéo, Guerrilla Games a indiqué qu'une deuxième bêta est prévue pour Horizon Hunters Gathering, et plus précisément sur PS5 ainsi que sur PC (Steam). D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui souhaitent y participer n'ont pas beaucoup de temps à attendre, puisque la deuxième bêta d'Horizon Hunters Gathering débutera le 22 mai 2026 et se terminera le 25 mai prochain.

Pour cette nouvelle phase de test d'Horizon Hunters Gathering, qui nécessite une inscription sur le programme bêta de PlayStation, Guerrilla a prévu de proposer plusieurs nouveautés, qui devraient plaire à la communauté.

We want to invite you all to our next Hunters Gathering Closed Playtest, planned for May 22-25! Introducing new Hunters, a playable Episode, and much more.



Assemble your squad and sign up via the PS Beta Program for a chance to play: https://t.co/aArjhauMMN#RallyForTheHunt pic.twitter.com/SImKHFOBO4 — Guerrilla (@Guerrilla) May 5, 2026

Des détails sur la deuxième bêta d'Horizon Hunters Gathering

La deuxième bêta d'Horizon Hunters Gathering sera l'occasion pour les joueurs d'essayer deux nouveaux personnages jouables : Ensa, décrite comme une « contrebandière oseram charismatique qui a également été mercenaire par le passé », mais aussi Shadow, soit « un agent infiltré carja qui se fait obéir d'un Traqueur ». Les chasseurs Rem, Sun et Axle, qui ont profité de quelques améliorations, seront également proposés. Une nouvelle région, soit la Prime du brisant, sera disponible durant cette nouvelle bêta.

De plus, soulignons le fait que la deuxième bêta d'Horizon Hunters Gathering comportera la mission « Machine Incursion », avec deux modes de difficulté supplémentaires (Difficile, Impitoyable), mais aussi le défi « Cauldron Descent ». Sans oublier des modes d'entraînement, afin d'aider les joueurs à bien prendre le jeu en main.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Horizon Hunters Gathering ne possède pas encore de date de sortie précise.