La PS5 dépasse la barre des 10 millions d'exmplaires vendus

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you!



Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos fans pour l'accueil formidable réservé à la PS5 et à notre gamme croissante de jeux de divertissement. Sans votre soutien et votre confiance, ce succès précoce n'aurait pas été possible. Nous faisons des progrès constants en ce qui concerne l'approvisionnement mondial disponible et nous sommes impatients de voir le jour où tous ceux qui veulent une PS5 pourront facilement l'obtenir.

En avril dernier,annonçait des ventes assez impressionnantes de PS5, celles-ci atteignant les 7,8 millions d'unités vendues à travers le monde, malgré la difficulté de s'en procurer une. Cette fois-ci, en cette fin de mois de juillet,, faisant de lala console à s'être vendue le plus rapidement dans l'histoire deSur le blog officiel de SIE (Sony Interactive Entertainment), le constructeur n'a pas omis de remercier sa communauté pour sa fidélité, surtout avec les problèmes rencontrés dus à la pandémie et à la difficulté d'approvisionnement de certaines pièces, et donc fatalement de PS5.Depuis le lancement de la console en novembre 2020,a accéléré la cadence en proposant des titres à succès permettant la mise en avant des nouvelles performances de la machine, avec le retour haptique des manettes DualSense, ou encore les chargements beaucoup moins longs. À l'avenir, le catalogue de la PS5 va s'enrichir un peu plus, avec notamment le prochain God of War , ou encore Gran Turismo 7 et Horizon: Forbidden West Avec les titres à venir, la PS5 a encore beaucoup de beaux jours devant elle et va indéniablement voir son nombre de ventes augmenter de semaine en semaine.