Horizon: Forbidden West : Un comparatif avec le premier jeu montre les améliorations graphiques

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

s'est dévoilé un peu plus en détail avec de nouvelles images de gameplay , le tout sous les yeux des joueurs à travers un. Même si le premier titre était l'un des plus beaux jeux sortis sur PS4, sa suite promet d'être davantage remarquable d'un point de vue graphique, et les expressions faciales de notre protagonistesont incroyablement plus réalistes. Grâce à la chaîne YouTubequi a publié il y a peu une vidéo comparative, nous pouvons relever plusieurs points importants.Tout d'abord,. Les effets de lumière ou encore les mouvements des feuilles se rapprochent davantage de la réalité, laissant le tout prendre vie. De plus, l'eau a été nettement améliorée, ce qui est normal lorsque nous savons que le titre détiendra plusieurs phases de gameplay se déroulant dans les profondeurs marines.Mais le point le plus important reste très certainement. Dans le premier opus, notre protagoniste détenait un visage lisse, et peu expressif, tandis que dans les images dévoilées ce 27 mai, nous pouvons constater que le travail apporté sur les visages est simplement remarquable. Nous pouvons en effet ressentir les sentiments qu'exprime Aloy, paraissant beaucoup plus humaine qu'auparavant.À l'heure actuelle, Horizon: Forbidden West est toujours en cours de développement et devrait s'offrir une sortie sur PS4 et PS5 plus tard dans l'année.