Horizon: Forbidden West : Sony est confiant quant à son arrivée en 2021

Alors que les reports sont devenus monnaie courante depuis quelques mois, notamment à cause de la crise sanitaire,. Bien que nous n'ayons aucune date de lancement précise, il est prévu que. Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a confirmé que la suite des aventures d'Aloy est en bonne voie, tout comme Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart.Néanmoins, ce dernier explique la vision des choses de l'entreprise concernant les reports, qui, sur le moment, sont souvent mal reçus. Il estime cependant qu'à la longue et surtout quand les joueurs découvrent le jeu, qu'il s'agit d'une bonne chose et que Sony n'hésitera pas à reporter certains de ses jeux si le besoin s'en fait ressentir. « Il y a deux approches : soit vous tenez la date et vous sortez le jeu, quelle que soit sa qualité, soit vous l'envoyez quand il est prêt. Nous avons toujours adopté cette dernière approche. Il y a eu quelques cas assez médiatisés d'éditeurs qui ont essayé la première approche. » Jim Ryan fait ici référence à Cyberpunk 2077, qui avait encore besoin de temps, notamment pour les versions PS4 et Xbox One.Pour rappel, dans la même interview avec GQ Magazine , Jim Ryan a annoncé que Gran Turismo 7 sortirait finalement en 2022 et que Days Gone allait débarquer d'ici quelques semaines sur PC , tout comme d'autres exclusivités Sony.