Horizon: Forbidden West : Sa sortie pourrait être reportée à 2022

Si Horizon: Forbidden West est entrée dans sa phase finale de développement en juin dernier, il semblerait, selon certaines rumeurs, que sa date de sortie soit reportée, pour une parution prévue alors en 2022. Cette information n'est pour le moment qu'une rumeur, et elle provient du journaliste Jeff Grubb.Il a déclaré dans sa dernière émission , dont la rediffusion n'est disponible que pour les abonnés premium, que des bruits de couloir laissent en effet entendre qu'devrait non plus paraître pour cette fin d'année 2021, mais pour l'année 2022. Toutefois, il a tenu à nuancer ses propos sur le forum Reddit , en déclarant alors que ce n'était pas quelque chose de certain, les développeurs et Sony n'ayant pas encore acté la décision.Par ailleurs,n'a jamais caché les difficultés qu'il a pu rencontrer à cause de la pandémie liée au COVID-19, notamment avec la capture de mouvements mettant en scène plusieurs acteurs qui ont besoin de véritables lieux pouvant accueillir des personnes physiques.Quoi qu'il en soit, nous allons devoir patienter avant une quelconque annonce de la part du studio, mais à l'heure actuelle, Horizon: Forbidden West est toujours prévu pour la fin d'année 2021. Notez qu'un State of Play semble prévu pour ce mois de septembre. Nous pourrions donc en savoir plus à ce moment.