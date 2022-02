Horizon: Forbidden West : Quelle est sa durée de vie ?

Quelle est la durée de vie d'Horizon: Forbidden West ?

Histoire principale → Environ 25 heures

→ Environ 25 heures Histoire principale et quêtes secondaires → Environ 50 heures

→ Environ 50 heures Le 100 % → Au moins 80 heures

Cinq ans après la sortie d'Horizon: Zero Dawn, il est temps de découvrir sa suite, avec Horizon: Forbidden West , pour une toute nouvelle aventure, où nous suivrons toujours notre cher Aloy. Cette dernière a d'ailleurs évolué, étant donné qu'un certain temps s'est écoulé entre les deux épisodes. Le monde post-apocalyptique dans lequel elle doit survivre également. Elle rencontrera d'ailleurs de nouveaux ennemis et se trouvera dans un nouveau lieu, plus à l'ouest.Comme toujours lors de la sortie d'un jeu attendu, nombreux sont les joueurs à se demanderÀ l'instar de la plupart des jeux solo,(finir l'histoire principale, terminer toutes les quêtes, le 100 %, etc.). De fait, la durée de vie varie grandement, d'autant que le monde ouvert d'Horizon: Forbidden West pourrait vous faire « perdre » du temps si vous souhaitez explorer ses recoins et ses zones magnifiques.Pour que vous y voyiez plus clair sur la durée de vie d', voici un petit aperçu du nombre d'heures nécessaires à sa complétion :Ces données sont principalement une estimation. Si vous êtes du genre à passer toutes les cinématiques et dialogues, sans vous arrêter aux détails ni à quoi que ce soit, la campagne peut très bien être terminée en une petite vingtaine d'heures. A contrario, si vous aimez prendre votre temps, les 17 missions de la campagne vous demanderont peut-être une ou deux heures de plus. Le mode de difficulté choisi peut également influer surEn attendant, si vous hésitez à savoir si le jeu vaut le coup d'être fait, vous pouvez toujours consulter notre test , pour vous donner une idée.