Horizon Forbidden West passe Gold et illustre son gameplay sur PS4

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI — Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022

Alors que la plupart des rédactions spécialisées ont d'ores et déjà les mains posées sur, le titre est attendu en exclusivité sur PS4 et PS5 le 18 février prochain. Et si le compte à rebours avant sa sortie n'affiche plus que quelques jours, la communication autour du jeu s'intensifie. Dernièrement, c'est la durée de vie du soft qui était au cœur de l'actualité . Récemment, c'est son gameplay qui s'est illustré par le biais de nouvelles vidéos.C'est très récemment que nous apprenions la bonne nouvelle :, comme le mentionne le studio Guerilla Games sur son compte Twitter. Cela signifie, ainsi, que le développement du jeu est officiellement terminé et qu'il parviendra bien aux joueurs et aux joueuses le 18 février. Les développeurs ont désormais le temps de préparer des mises à jour diverses, si le titre en a besoin, ou bien du contenu additionnel.Pour fêter cette bonne nouvelle, du gameplay capturé sur PS4 Pro a également été diffusé. Angie Smets, Studio Director et Exécutive Producer, a partagé trois nouvelles séquences de gameplay d'Horizon Forbidden West. Par leur biais,Rappelons qu'