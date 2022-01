Horizon Forbidden West : La durée de vie pour obtenir le 100 % estimée à plusieurs centaines d'heures

According to @dejongemathijs, it will take “several hundred of hours" to complete Horizon Forbidden West 100% (main + side quests) #PS5 #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/sSpN0BlDsR — Joe Miller (@JoeMiller101) January 25, 2022

La durée de vie d'un jeu est toujours une composante particulière, alimentant parfois les débats et le mécontentement des joueurs, à l'image de la dernière polémique autour de. C'est une question relativement importante que les joueurs et joueuses se posent assez fréquemment. Certains aiment d'ailleurs avoir la réponse, avant la sortie dudit titre. Alors qu'est attendu pour dans seulement quelques semaines, la communication autour du jeu s'intensifie et nous avons désormais eu une réponse quant à sa durée de vie.En effet, l'information vient d'être dévoilée.. Il ajoute que « plusieurs centaines d'heures » de jeu seraient très probablement nécessaires afin de voir, véritablement, tout de cette nouvelle aventure. Cela inclut très certainement une partie supplémentaire en New Game Plus ainsi que l'accomplissement de l'entièreté des quêtes principales et annexes, et davantage d'activités. Malheureusement, il n'a pas donné davantage de précisions ou de détails à ce sujet.En revanche, en se concentrant exclusivement sur l'aventure principale, et en n'accomplissant aucune des quêtes secondaires,, pour donner une fourchette plus ou moins large. D'ailleurs, c'est ce qu'annonce le site HowLongToBeat.com, sur leur page dédiée à Horizon Forbidden West Pour rappel,