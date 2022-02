Horizon: Forbidden West : MàJ 1.05, première mise à jour majeure disponible

Corrections et améliorations Quêtes principales Correction d'un problème dans la quête principale « Atteindre les étoiles » où charger une sauvegarde automatique après avoir terminé la première quête pouvait bloquer la progression.

Correction d'un problème à cause duquel Aloy pouvait tomber hors de la carte après avoir passé une cinématique.

Correction d'un problème à cause duquel Varl pouvait s'égarer lors du chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un problème dans la quête principale « La mer des sables » affectant le grappin. Quêtes secondaires Correction d'un problème dans la quête secondaire « Blood Choke » où Atekka tombait du ciel.

Correction d'un problème de progression dans la quête annexe « Dans le brouillard » causé par le voyage rapide.

Correction d'un problème lors de la quête secondaire « Nuit de lumières ». Activités du monde Correction d'un problème où Ruine de relique : Les Couards ne pouvait pas être lancé dans certaines circonstances.

Correction d'un problème dans le contrat de récupération « The Greenswell: Plowhorn and the Plants » où un objectif optionnel ne pouvait pas être complété si l'objet requis était envoyé dans la réserve du joueur.

Correction d'un problème à cause duquel un Grand-cou rebelle près de Le Siège des Sentinelles changeait parfois la direction de sa route. Corrections de gameplay La compétence Seconde Chance devrait désormais maintenant fonctionner correctement.

Correction d'un problème où la caméra avait une position involontaire lors de l'utilisation de certaines techniques d'armes.

Bien que la nouvelle expérience de Gerrilla Games reste très bonne, notamment grâce à l'histoire et l'environnement,. De ce fait, les développeurs travaillent, depuis quelques jours déjà, sur des mises à jour, afin de rapidement améliorer le tout.Le premier patch majeur est, dans ce sens, disponible depuis ce 23 février 2022. Gerrilla Games a partagé le patch notes de la mise à jour 1.05 sur Reddit, permettant d'avoir un aperçu des corrections effectuées avec cette mise à jour. Comme nous vous le disions ci-dessous,, que ce soit pour la campagne ou les quêtes annexes.Cependant, le gameplay est également concerné, tout comme la qualité de vie globale, avec une multitude de corrections apportées. Le patch notes complet est à retrouver sur Reddit , et les lignes les plus importantes ci-dessous.Gerrilla Games travaille, déjà, sur d'autres mises à jour et demande à la communauté de ne pas hésiter à remonter les problèmes rencontrés, pour les résoudre plus rapidement. Horizon: Forbidden West est, pour rappel, disponible sur PS4 et PS5, mais pourrait arriver sur PC d'ici quelques mois