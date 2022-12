Horizon Forbidden West : Le DLC « Burning Shores » prévu pour avril 2023

Le DLC « Burning Shores » d'Horizon Forbidden West arrive en avril 2023

PlayStation

Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tout comme son aîné,aura bel et bien le droit à un DLC. Nommé « Burning Shores », ce contenu additionnel à venir a été officialisé lors de la cérémonie des Game Awards 2022 et s'est, d'ailleurs, dévoilé dans unC'est dèsque les joueurs et les joueuses étant sur PS5 pourront retourner aux côtés d'Aloy pour. Les événements narrés dans ce contenu additionnel se déroulent dans une toute nouvelle région, aux allures d'île volcanique, qui est en réalité Los Angeles. Là-bas, Aloy rencontrera de nouveaux personnages et devra, certainement, affronter la gigantesque machine présente à la fin du trailer.Comme indiqué précédemment, le DLC « Burning Shores » se rendra disponible au mois d'avril de l'année prochaine, mais. Aucune version PS4 ne semble prévue. À l'heure actuelle, Guerrilla Games et Sony Interactive n'ont pas encore partagé de détails en ce qui concerne le prix de cette extension. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.Pour conclure, rappelons qu'Horizon Forbidden West est à retrouver sur PS4 et PS5. Notre test du jeu est disponible. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :