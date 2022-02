Horizon: Forbidden West devient le deuxième jeu le plus vendu sur PS5

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Depuis le 18 février dernier, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir la suite des aventures post-apocalyptique d'Aloy, grâce à Horizon: Forbidden West. Ce deuxième opus, de la licence développée par Guerrilla Games, était très attendu, et ce depuis plusieurs années. Après seulement quelques heures de disponibilité,En plus des notes très positives de la presse spécialisée, les joueurs et joueuses ne tarissent pas d'éloges concernant Horizon Forbidden West. D'ailleurs, Aloy a fait la couverture de l'édition italienne de Vanity Fair et de nombreux événements (France, Australie, etc.), notamment l'installation de statues représentant certaines créatures de la licence, ont été lancés dans le monde entier afin de célébrer la sortie d'Horizon: Forbidden West.Mais ce n'est pas tout.. En première position, il y a. Pour le moment, nous ne connaissons pas précisément les chiffres concernant les ventes physiques et numériques de ce nouvel opus, mais ils devraient être dévoilés au cours de cette dernière semaine de février. Par ailleurs, il y a fort à parier que le jeu se vende encore bien dans les prochaines semaines et dans les mois à venir.Pour rappel,est à retrouver sur PS4 et PS5. Notre test est disponible , si vous désirez vous faire une idée du jeu, avant de passer à l'achat.