Horizon: Forbidden West a été reporté pour éviter le crunch

Si les joueurs et les joueuses peuvent désormais plonger dans la suite des aventures d'Aloy, grâce à Horizon: Forbidden West, ils ont tout de même dû patienter un long moment. En effet, pour rappel, Horizon: Forbidden West devait originellement sortir en 2021. Or, lors de la gamescom de cette même année, le producteur et directeur du titre, Mathijs de Jonge, avait annoncé un report : la sortie était alors fixée au 18 février 2022.Nous savons désormais pourquoi le studio Guerrilla Games avait pris cette décision en 2021 :. Le crunch est souvent une période très difficile pour les développeurs, puisque c'est un moment particulier durant lequel ils enchaînent les heures supplémentaires afin de respecter les deadlines. Or, de nombreux studios essayent de ne pas ou de ne plus surmener leurs équipes, et c'est le cas des créateurs de la licence Horizon.Mathijs de Jonge est passé devant le micro des journalistes de NU et il a déclaré « Cela arrive rarement chez nous. Nous avons conscience des désavantages qu'apporte le crunch, donc on le prend en compte dans notre planning. Par exemple, tous les employés de Guerrilla ont bénéficié de deux semaines de vacances à Noël. Ils ne pouvaient même pas se rendre au studio puisque les locaux étaient fermés [...] On aurait pu sortir le jeu fin 2021, mais il aurait fallu faire des heures supplémentaires. Or, les gens voulaient aussi voir leur famille pour Noël. Ça a donc joué un rôle clef dans le report ».