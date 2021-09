Guerrilla Games (Horizon: Forbidden West) recrute pour un projet multijoueur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, nous apprenions par certaines rumeurs que, en charge d', travaillait sur un jeu encore non annoncé. Bien que nous pouvions espérer qu'il s'agisse d'un nouveau Killzone, il semblerait que le studio ait d'autres projets pour le moment puisqu'il vient de publier plusieurs offres d'emploi pour ce qui semble être un jeu multijoueur.D'après l'une des annonces (via VGC ),, et les personnes qu'il recherche devront avoir certaines spécificités. Selon l'un des postes à pourvoir , le candidat devra en effet avoir une « passion pour les communautés de joueurs et les fonctions sociales ». Il devra explorer différentes façons créatives de permettre aux joueurs de se connecter aux autres dans le jeu.Par ailleurs, son travail consistera également à « encourager les joueurs dans des interactions sociales pour créer des relations durables », et ainsi permettre à ces derniers de former des alliances et des guildes.Quant à la seconde annonce ayant une connaissance approfondie « des histoires et de la conception narrative dans les jeux RPG à monde ouvert, les jeux en ligne et les MMORPG ». Il est important de noter que nous ne savons pas si les deux annonces concernent un seul et même jeu ou si elles concernent deux projets bien distincts. Pour rappel, comme indiqué plus haut,, ancien directeur de Rainbow Six: Siege.S'agit-il donc d'un jeu totalement inédit, ou bien du multijoueur annoncé pour Horizon: Forbidden West ? Seul l'avenir nous permettra de répondre à ces interrogations. En attendant, nous vous rappelons qu'Horizon: Forbidden West sera disponible le 18 février 2022.