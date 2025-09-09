Batman bientôt de retour à Arkham d'après un leak ?

Les amateurs du justicier de la nuit attendent désespérément une nouvelle aventure Batman: Arkham depuis 2015. Mais leur souhait pourrait bien être exaucé.
Le dernier jeu de la saga principale d'Arkham
(à savoir Batman: Arkham Knight
) est sorti en 2015. Pour les admirateurs de cette série plus sombre que les autres aventures de la chauve-souris, l'espoir de voir un nouvel opus arriver diminuait d'années en années. Si Batman: Arkham VR
a pu occuper les joueurs en 2016, son impact était limité car uniquement réservé aux détenteurs d'un casque compatible.
De plus, l'échec de Suicide Squad: Kill The Justice League (qui est rattaché à la chronologie des jeux Arkham) laissait supposer que la licence n'allait pas revenir de sitôt, malgré le succès de Batman: Arkham Shadow. Mais une fuite redonne l'espoir de retourner dans cet univers. Cependant, si elle s'avère vraie, elle risque de décevoir une partie des joueurs
.
Une nouvelle aventure Batman: Arkham en préparation, mais sur un support spécifique
La fuite en question ne provient pas d'un insider mais de l'un des comédiens de doublage ayant déjà travaillé sur la franchise
. Le doubleur du commissaire Gordon, Mark Rolston, a récemment déclaré au magazine Culture Combine qu'une suite était en préparation. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté du chevalier noir retrouve le sourire.
Néanmoins, Mark Rolston a apporté une petite précision au sujet de cette suite. En effet, il ajoute que le projet en question serait une suite à Batman: Arkham Shadow, l'opus VR sorti en octobre 2024. Il a confié que « Nous sommes sur le point d'en lancer un autre. », sous-entendant que la production et les doublages débuteront prochainement.
Quand pourrait arriver cette nouvelle épopée en VR ?
La production de cette nouvelle aventure en VR n'en serait donc qu'à ses débuts. D'ailleurs, il faut garder en tête que tant
qu'elle n'a pas été officialisée, cette suite de Batman: Arkham Shadow reste une simple rumeur. Cependant, la fiabilité de la source laisse peu de place au doute. Maintenant, une question se pose : quand sera-t-il possible de jouer à ce nouveau jeu Arkham ?
En prenant en compte le passé du développeur du titre (le studio Camouflaj), un délai de 4 ans en moyenne sépare deux sorties. Si le développement vient seulement de débuter, la potentielle fenêtre de sortie du titre surviendrait en 2028 ou 2029. Mais cela reste à confirmer.
commentaire (1)
Mais pourquoi ils font de la vr !!!!! faites un jeu normal