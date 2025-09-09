Batman bientôt de retour à Arkham d'après un leak ?

Les amateurs du justicier de la nuit attendent désespérément une nouvelle aventure Batman: Arkham depuis 2015. Mais leur souhait pourrait bien être exaucé.

Une nouvelle aventure Batman: Arkham en préparation, mais sur un support spécifique





Néanmoins, Mark Rolston a apporté une petite précision au sujet de cette suite. En effet, il ajoute que le projet en question serait une suite à Batman: Arkham Shadow, l'opus VR sorti en octobre 2024. Il a confié que Le doubleur du commissaire Gordon, Mark Rolston, a récemment déclaré au magazine Culture Combine qu'une suite était en préparation. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté du chevalier noir retrouve le sourire.Néanmoins, Mark Rolston a apporté une petite précision au sujet de cette suite. En effet, il ajoute que, l'opus VR sorti en octobre 2024. Il a confié que

« Nous sommes sur le point d'en lancer un autre. », sous-entendant que la production et les doublages débuteront prochainement.





Quand pourrait arriver cette nouvelle épopée en VR ?



La production de cette nouvelle aventure en VR n'en serait donc qu'à ses débuts. D'ailleurs, il faut garder en tête que tant

qu'elle n'a pas été officialisée, cette suite de Batman: Arkham Shadow reste une simple rumeur. Cependant, la fiabilité de la source laisse peu de place au doute. Maintenant, une question se pose : quand sera-t-il possible de jouer à ce nouveau jeu Arkham ?

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En prenant en compte le passé du développeur du titre (le studio Camouflaj), un délai de 4 ans en moyenne sépare deux sorties. Si le développement vient seulement de débuter, la potentielle fenêtre de sortie du titre surviendrait en 2028 ou 2029. Mais cela reste à confirmer.

La production de cette nouvelle aventure en VR n'en serait donc qu'à ses débuts. D'ailleurs, il faut garder en tête que tantqu'elle n'a pas été officialisée, cette suite de Batman: Arkham Shadow reste une simple rumeur. Cependant, la fiabilité de la source laisse peu de place au doute. Maintenant, une question se pose : quand sera-t-il possible de jouer à ce nouveau jeu Arkham ?En prenant en compte le passé du développeur du titre (le studio Camouflaj), un délai de 4 ans en moyenne sépare deux sorties. Si le développement vient seulement de débuter,. Mais cela reste à confirmer.