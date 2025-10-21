Warner Bros. Discovery sur le point d'être vendu, et cela pourrait impacter les jeux vidéo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2025 à 18h10
La maison mère de Warner Bros. Games, HBO et Discovery+ a officiellement annoncé être en vente. Une décision majeure qui pourrait bouleverser l'avenir de ses filiales, notamment du côté du jeu vidéo, où les récentes restructurations risquent d'être remises en cause.
Warner Bros. Discovery sur le point d'être vendu, et cela pourrait impacter les jeux vidéo
La nouvelle est tombée dans un communiqué publié par Warner Bros. Discovery (WBD). Le conseil d'administration a confirmé avoir lancé une revue stratégique visant à « maximiser la valeur pour les actionnaires », après avoir reçu plusieurs offres non sollicitées pour l'ensemble du groupe. Cette décision intervient peu après l'échec supposé des négociations avec Paramount Global, mettant fin à des mois de spéculations sur une fusion possible.

Une vente qui pourrait bouleverser Warner Bros. Games

Si WBD venait à être vendu, les conséquences sur sa division gaming pourraient être considérables. Warner Bros. Games, qui avait entamé cette année une restructuration pour se concentrer sur ses franchises phares comme Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones et l'univers DC, pourrait voir ces efforts suspendus ou redéfinis.

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Une vente impliquerait inévitablement une réévaluation des contrats de licence, des coûts et des activités internes. Les studios appartenant à Warner Bros. Games, dont Avalanche Software, NetherRealm, Rocksteady ou Monolith pourraient être revendus, réorganisés ou même fermés en cas de reprise par un géant du divertissement ou de la tech, qui n'a que faire de l'art vidéoludique.

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Un scénario déjà connu dans l'industrie

L'histoire récente du jeu vidéo regorge d'exemples similaires. À chaque rachat massif, les conséquences se ressemblent notamment avec des licenciements, des annulations de projets et des fusions de studios, comme du côté de chez Microsoft. WBD ne ferait probablement pas exception. 

Dans son communiqué, la firme précise :
Alors que Warner Bros. Discovery poursuit la séparation annoncée entre Warner Bros. et Discovery Global, son conseil d'administration a initié une revue des alternatives stratégiques afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, à la lumière de l'intérêt non sollicité reçu de plusieurs parties pour l'ensemble de la société ainsi que pour Warner Bros.
Ce passage confirme que le projet initial de scission a évolué vers une potentielle vente totale.

Quel avenir pour les marques emblématiques ?

Une telle vente pourrait affecter non seulement le jeu vidéo, mais aussi les branches télévisuelles et cinématographiques de WBD, notamment HBO, Discovery+ et les franchises DC. Les fans s'interrogent déjà sur les impacts possibles sur les séries en cours ou les projets annoncés. 

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À ce stade, aucune offre officielle n'a été rendue publique, mais le marché s'agite. Et comme souvent, les salariés des différents studios sont dans l'attente de voir quel acteur décidera de mettre la main sur l'un des plus gros catalogues du divertissement mondial.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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