Un DLC majeur de Hogwarts Legacy annulé : la raison avancée pourrait surprendre les joueurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 10h00
Coup dur pour les fans de Hogwarts Legacy : une extension majeure du jeu vient d'être annulée avant même d'avoir été officiellement annoncée. Selon une récente enquête, cette décision serait en partie liée à des doutes quant à la valeur réelle du contenu proposé aux joueurs. Une nouvelle déception dans un contexte déjà compliqué pour la division jeux vidéo de Warner Bros.
Un DLC majeur de Hogwarts Legacy annulé : la raison avancée pourrait surprendre les joueurs

Une extension prometteuse, mais jugée insuffisante par les développeurs

D'après les informations de Jason Schreier pour Bloomberg, Warner Bros. aurait récemment mis un terme discret au développement d'un DLC majeur pour Hogwarts Legacy. Cette extension aurait introduit de « nouvelles intrigues » à l'univers ouvert du jeu, accompagnée d'une édition définitive (Director's Cut), attendue initialement cette année.

Le DLC était développé conjointement par Avalanche Software, studio derrière Hogwarts Legacy, et Rocksteady, célèbre pour ses jeux Batman Arkham et actuellement impliqué dans le projet Suicide Squad. Ce contenu aurait même pu restaurer une intrigue importante liée à l'un des compagnons originaux du jeu, initialement supprimée durant son développement initial.

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Cependant, les sources citées par Schreier affirment que l'annulation aurait été décidée principalement en raison de doutes sur le rapport contenu-prix :
La quantité de contenu proposé ne semblait pas assez substantielle pour justifier le prix envisagé.

Un contexte difficile pour Warner Bros. Games

Cette annulation s'inscrit dans un contexte particulièrement instable pour Warner Bros. Games. Malgré le succès impressionnant de Hogwarts Legacy lors de son lancement en 2023, l'entreprise a récemment accumulé les échecs : l'annulation très médiatisée du jeu Wonder Woman, la fermeture du studio Monolith, et l'arrêt annoncé du jeu de combat MultiVersus développé par Player First Games.

La réussite exceptionnelle de Hogwarts Legacy avait jusqu'à présent constitué une bouée de sauvetage pour WB Games, contrastant fortement avec l'échec relatif de titres très attendus comme Suicide Squad. Il était donc naturel pour l'éditeur de vouloir capitaliser au maximum sur ce succès inattendu, même deux ans après sa sortie initiale.

Quel avenir pour la licence Hogwarts Legacy ?

Malgré cette annulation, les dirigeants de Warner Bros. continuent d'affirmer publiquement que la franchise Hogwarts Legacy reste une priorité absolue. L'idée d'une suite semble aujourd'hui quasiment assurée, même si les joueurs doivent désormais abandonner tout espoir de voir apparaître un DLC majeur pour l'épisode original.

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Ce choix stratégique semble confirmer que WB préfère concentrer ses ressources sur une suite ambitieuse plutôt que sur un contenu additionnel jugé trop limité ou trop coûteux à produire.

La fin d'un chapitre pour Hogwarts Legacy, en attendant la suite

Si l'annulation de ce DLC peut décevoir certains joueurs avides d'explorer davantage l'univers magique créé par Avalanche Software, elle témoigne surtout d'une période délicate pour Warner Bros. Games, où chaque investissement doit être soigneusement évalué. Reste désormais à attendre l'annonce officielle d'une éventuelle suite, probablement déjà en préparation dans l'ombre.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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