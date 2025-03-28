Un DLC majeur de Hogwarts Legacy annulé : la raison avancée pourrait surprendre les joueurs



le 28 mars 2025 à 10h00 Publié par Florian Lelong le 28 mars 2025 à 10h00

Coup dur pour les fans de Hogwarts Legacy : une extension majeure du jeu vient d'être annulée avant même d'avoir été officiellement annoncée. Selon une récente enquête, cette décision serait en partie liée à des doutes quant à la valeur réelle du contenu proposé aux joueurs. Une nouvelle déception dans un contexte déjà compliqué pour la division jeux vidéo de Warner Bros.