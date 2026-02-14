La série Harry Potter s'annonce comme « l'événement de la décennie », rien que ça

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 février 2026 à 15h00
Warner Bros. ne cache plus ses ambitions démesurées pour la série Harry Potter. Qualifiée d'événement de la décennie par la direction, cette adaptation promet une envergure inédite. Entre un casting audacieux et une sortie prévue pour 2027, le monde des sorciers s'apprête à vivre sa plus grande révolution télévisuelle.
La série Harry Potter s'annonce comme « l'événement de la décennie », rien que ça

Une production d'une ampleur inédite

L'attente est immense et la pression l'est tout autant. Alors que le monde du divertissement a les yeux rivés sur les prochaines grandes productions, Warner Bros. Discovery semble persuadé de tenir entre ses mains le futur joyau de la télévision. Lors d'un événement de lancement au Royaume-Uni (via Variety), JB Perrette, président du streaming et des jeux chez Warner Bros., n'a pas mâché ses mots concernant la future adaptation en série des romans de J.K. Rowling. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle série, mais d'un tournant historique pour la plateforme.
Ce sera certainement le plus grand événement de l'histoire de HBO Max, et sans doute, je pense, possiblement de l'histoire du streaming tout court. Aucune autre série ne peut s'en approcher de près ou de loin.
Les déclarations de JB Perrette soulignent une confiance absolue dans la qualité du projet. Il a tenu à saluer l'envergure de la production, insistant sur la méticulosité et le souci du détail apportés à cette réinterprétation de l'œuvre littéraire. L'objectif est de recréer la magie avec une fidélité et une profondeur que le format cinéma ne permettait pas toujours

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Un casting entièrement renouvelé pour succéder aux icônes

La lourde tâche de succéder à Daniel Radcliffe, dont l'interprétation d'Harry Potter a marqué deux décennies de pop culture à travers huit films au sommet du box-office, revient à Dominic McLaughlin. Le jeune acteur endossera la robe de sorcier de Gryffondor pour incarner l'Élu. Il ne sera évidemment pas seul dans cette aventure. Le trio légendaire sera complété par Alistair Stout dans le rôle de Ron Weasley et Arabella Stanton dans celui d'Hermione Granger.

Du côté des adultes, la distribution s'annonce prestigieuse et surprenante. Le rôle du directeur Albus Dumbledore a été confié à l'immense John Lithgow, tandis que Nick Frost prêtera ses traits au gardien des clés, Hagrid. Paapa Essiedu reprendra le rôle complexe de Severus Rogue, et Janet McTeer incarnera la professeure McGonagall. Par ailleurs, malgré les rumeurs persistantes voyant Cillian Murphy dans la peau de Voldemort, l'acteur d'Oppenheimer a formellement démenti toute implication dans le projet pour le moment.

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Warner Bros. voit loin avec cette nouvelle mouture, attendu de pied ferme par de nombreuses personnes, qui ont toutes grandi avec les romans puis les films Harry Potter. La série est programmée pour durer une décennie entière, chaque saison adaptant fidèlement l'un des livres de la saga littéraire. Si le tournage de la première saison est actuellement en cours, il faudra s'armer de patience puisque la fenêtre de sortie est fixée à 2027. C'est le prix à payer pour ce qui s'annonce comme une fresque télévisuelle sans précédent.
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