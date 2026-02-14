La série Harry Potter s'annonce comme « l'événement de la décennie », rien que ça



le 14 février 2026 à 15h00 Publié par Corentin Rimbert le 14 février 2026 à 15h00

Warner Bros. ne cache plus ses ambitions démesurées pour la série Harry Potter. Qualifiée d'événement de la décennie par la direction, cette adaptation promet une envergure inédite. Entre un casting audacieux et une sortie prévue pour 2027, le monde des sorciers s'apprête à vivre sa plus grande révolution télévisuelle.