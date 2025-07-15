Harry Potter : La série TV d'HBO dévoile deux images, dont une d'un acteur principal

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 juillet 2025 à 17h46
La série TV d'HBO Harry Potter a, récemment, partagé deux images, présentant deux acteurs.
Harry Potter : La série TV d'HBO dévoile deux images, dont une d'un acteur principal
Très attendue par la communauté, notamment par les fans de l'univers de J.K. Rowling, la série TV d'HBO Harry Potter ne cesse de faire parler d'elle ces derniers temps. Après avoir révélé de plus amples informations concernant son casting, la série Harry Potter a dévoilé deux images montrant deux acteurs dans leur rôle respectif.

Deux nouvelles images pour la série TV d'HBO Harry Potter

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En effet, il y a très peu de temps, IGN a partagé, via des publications sur son compte Twitter/X, deux visuels concernant la série TV Harry Potter à venir : l'une d'entre elles présente Nick Frost, dans son rôle d'Hagrid, tandis que l'autre montre Dominic McLaughlin en Harry Potter.
En complément, il a été annoncé que le tournage de la série TV Harry Potter a désormais débuté. Toutefois, il va falloir patienter plusieurs mois avant de pouvoir la découvrir sur nos écrans. D'après les dernières informations partagées, ladite série devrait être diffusée à partir de l'année 2027.

De nouveaux acteurs et actrices rejoignent le casting de la série Harry Potter

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Par ailleurs, les journalistes d'IGN ont précisé que le casting de la série TV Harry Potter s'est, de nouveau, étoffé. Ainsi, certains personnages secondaires possèdent désormais leur acteur/actrice : 
  • Rory Wilmot (FBI: International) sera Neville Longbotton.
  • Amos Kitson jouera Dudley Dursley.
  • Louise Brealey (Sherlock) prêtera ses traits à Madame Rolanda Hooch, la nouvelle professeure de quidditch.
  • Anton Lesser (Game of Thrones) incarnera Garrick Ollivander.
Ces derniers viennent, ainsi, compléter le casting de la série Harry Potter, qui est, pour rappel, le suivant : 
  • Dominic McLaughlin → Harry Potter.
  • Arabella Stanton → Hermione Granger.
  • Alastair Stout → Ron Weasley.
  • Katherine Parkinson (The IT Crowd) → Molly Weasley.
  • Lox Pratt → Drago Malefoy.
  • Johny Flynn (Emma, Ripley) → Lucius Malefoy.
  • Leo Earley → Seamus Finnigan.
  • Alessia Leoni → Parvati Patil.
  • Sienna Moosag → Lavande Brown.
  • Bertie Carvel → Cornelius Fudge.
  • Bel Powley → Pétunia Dursley.
  • Daniel Rigby → Vernon Dursley.
  • John Lithgow (Conclave, Dexter) → Professeur Dumbledore.
  • Nick Frost (Shaun of the Dead) → Rubeus Hagrid.
  • Paapa Essiedu (Black Mirror) → Severus Rogue.
  • Paul Whitehouse (Alice de l'autre côté du miroir) → Argus Rusard.
  • Janet McTeer (Avant, toi, le Menu) → Minerva McGonagall.
  • Luke Thallon (Joyeux Chagrins) → Quirinus Quirrell.
Nul doute que nous aurons prochainement de nouvelles informations ou bien de nouvelles images de la série TV d'HBO Harry Potter.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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