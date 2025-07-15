Harry Potter : La série TV d'HBO dévoile deux images, dont une d'un acteur principal

La série TV d'HBO Harry Potter a, récemment, partagé deux images, présentant deux acteurs.

Deux nouvelles images pour la série TV d'HBO Harry Potter

Our first look at HBO's new Harry Potter actor in costume has been released, as filming begins on the series. https://t.co/gW1UljZ2Zh pic.twitter.com/mxeyZjpYIO — IGN (@IGN) July 15, 2025

HBO has given us our first look at Nick Frost as Hagrid in their new Harry Potter TV series. https://t.co/QUBbvBBGo6 pic.twitter.com/m8M4Ih1HeG — IGN (@IGN) July 15, 2025

De nouveaux acteurs et actrices rejoignent le casting de la série Harry Potter

Rory Wilmot (FBI: International) sera Neville Longbotton.

Amos Kitson jouera Dudley Dursley.

Louise Brealey (Sherlock) prêtera ses traits à Madame Rolanda Hooch, la nouvelle professeure de quidditch.

Anton Lesser (Game of Thrones) incarnera Garrick Ollivander.

Dominic McLaughlin → Harry Potter.

Arabella Stanton → Hermione Granger.

Alastair Stout → Ron Weasley.

Katherine Parkinson (The IT Crowd) → Molly Weasley.

Lox Pratt → Drago Malefoy.

Johny Flynn (Emma, Ripley) → Lucius Malefoy.

Leo Earley → Seamus Finnigan.

Alessia Leoni → Parvati Patil.

Sienna Moosag → Lavande Brown.

Bertie Carvel → Cornelius Fudge.

Bel Powley → Pétunia Dursley.

Daniel Rigby → Vernon Dursley.

John Lithgow (Conclave, Dexter) → Professeur Dumbledore.

Nick Frost (Shaun of the Dead) → Rubeus Hagrid.

Paapa Essiedu (Black Mirror) → Severus Rogue.

Paul Whitehouse (Alice de l'autre côté du miroir) → Argus Rusard.

Janet McTeer (Avant, toi, le Menu) → Minerva McGonagall.

Luke Thallon (Joyeux Chagrins) → Quirinus Quirrell.

Très attendue par la communauté, notamment par les fans de l'univers de J.K. Rowling, la série TV d'HBO Harry Potter ne cesse de faire parler d'elle ces derniers temps. Après avoir révélé de plus amples informations concernant son casting,En effet, il y a très peu de temps, IGN a partagé, via des publications sur son compte Twitter/X,En complément, il a été annoncé que. Toutefois, il va falloir patienter plusieurs mois avant de pouvoir la découvrir sur nos écrans. D'après les dernières informations partagées, ladite série devrait être diffusée à partir de l'année 2027.Par ailleurs, les journalistes d'IGN ont précisé que. Ainsi, certains personnages secondaires possèdent désormais leur acteur/actrice :Ces derniers viennent, ainsi, compléter le casting de la série Harry Potter, qui est, pour rappel, le suivant :Nul doute que nous aurons prochainement de nouvelles informations ou bien de nouvelles images de la série TV d'HBO Harry Potter.