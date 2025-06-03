Hogwarts Legacy : Une grosse surprise révélée par une offre d'emploi ?

Et si vos personnages préférés de l'univers d'Harry Potter étaient présents dans la suite d'Hogwarts Legacy ? Cela peut sembler fou, mais c'est ce que suggère une offre d'emploi.
Même si un DLC majeur a été annulé
, la licence Hogwarts Legacy
est toujours en cours de développement dans les locaux d'Avalanche Software. D'ailleurs, une curieuse offre d'emploi partagée sur le site du studio aurait révélé une information majeure. À en croire le détail de l'annonce, Hogwarts Legacy aura bien une suite, malgré l'absence d'annonce officielle de la part du studio.
Mais plus étonnant encore : les Potterheads pourraient croiser certains visages familiers dans cette nouvelle aventure.
L'une des surprises de la suite d'Hogwarts Legacy divulguée via une offre d'emploi ?
En vue d'étoffer ses équipes de production, Avalanche Software recherche en ce moment même un nouveau Lead designer pour travailler sur un « online multiplayer RPG ».
Or, le studio est connu pour ne travailler que sur une seule licence à la fois. Rappelons qu'en novembre 2024, Warner Bros. (via les déclarations de David Haddad) avait confirmé dans les colonnes de Variety qu'une suite au jeu était en cours de production. Les chances qu'Hogwarts Legacy 2 soit actuellement en développement sont donc très élevées.
Malgré ces nombreux détails, l'annonce ne précise pas sur quel projet les potentiels candidats au poste pourraient travailler. Cependant, l'une des missions précise que la personne qui occupera ce poste devra « intégrer les personnages préférés du canon existant et de la propriété intellectuelle
» tirés de la licence Harry Potter. Concrètement, cela signifie que des personnages vus dans les romans, dans les films ou dans la future série de HBO seront présents dans Hogwarts Legacy 2.
Une nouvelle histoire magique aux côtés de personnages emblématiques de la saga, mais lesquels ?
Bien entendu, l'information est à prendre avec des pincettes
. Sans une confirmation de la part d'Avalanche Software, l'existence d'une suite à Hogwarts Legacy reste une rumeur. De plus, il y a peu de chances que les personnages potentiellement intégrés à cette suite soient Harry, Ron et Hermione. En effet, l'histoire du jeu se déroule à la fin des années 1800, soit plus de 30 ans avant les événements des Animaux Fantastiques et presque 100 ans avant les aventures du jeune Harry Potter.
Toutefois, ce détail risque de tenir en haleine les Potterheads les plus assidus. Il est possible d'imaginer une année scolaire passée auprès des jeunes Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Mais pour confirmer cette théorie, il va falloir patienter encore un peu.
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