Hogwarts Legacy s'offre une nouvelle vidéo de présentation

(de son nom complet), devant sortir au début du mois de février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, est très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, le soft ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers temps. Récemment, nous avons eu le droit à de nouvelles informations sur le jeu, révélées lors d'un deuxième « gameplay showcase ».En effet, grâce au gameplay showcase, diffusé le 14 décembre dernier, Hogwarts Legacy s'est davantage dévoilé. La présentation, d'une durée supérieure à 30 minutes, nous permet ainsi d'en savoir plus sur plusieurs aspects du jeu. Pour commencer, les développeurs de chez Avalanche Software sont revenus suret sur led'Hogwarts Legacy. À ce sujet, notons que nous pourrons accéder à une boutique vendant divers balais.Par la suite, ledu soft s'est davantage illustré, par le biais de quelques séquences de gameplay offrant un aperçu sur certains sorts, dont ceux dits « Impardonnables », que nous pourrons utiliser. Cette présentation fut également l'occasion de découvrir la, une pièce bien particulière que nous pourrons, notamment, personnaliser.Rappelons que la sortie des versions PS4 et Xbox One d'Hogwarts Legacy, victimes d'un report, est désormais prévue pour le 4 avril 2023. Le titre arrivera le 25 juillet sur Nintendo Switch. Le 10 février 2023, Hogwarts Legacy se rendra disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions et bonus de précommande sont prévus pour le jeu.