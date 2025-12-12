Hogwarts Legacy offert sur l'Epic Games Store

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 12 décembre 2025, Hogwarts Legacy gratuitement, l'un des meilleurs jeu de ces dernières années.
Depuis maintenant plus de six ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Hogwarts Legacy d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Hogwarts Legacy gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 12 décembre 2025, et pour une durée d'un peu moins d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Hogwarts Legacy
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un action RPG dans l'univers d'Harry Potter, qui se déroule environ 100 ans les histoires contées dans les livres, puis dans les films.
Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un RPG d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d'autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d'être.
Comment avoir Hogwarts Legacy gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 12 décembre 2025 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 18 décembre 2025 pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer.
Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 7,59 € au lieu de 60 €, soit 87 % de réduction.
- Édition Deluxe → 7,49 € au lieu de 70 €, soit 89 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 9,99 € au lieu de 75 €, soit 87 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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